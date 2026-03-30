Αν και γεννήθηκε με πιεβαλδισμό δεν γνώριζε ποια ήταν η επίσημη διάγνωσή της μέχρι το 2016.

Η Alex Lightly γεννήθηκε με πιεβαλδισμό, μια σπάνια κατάσταση που προκαλεί λευκές ρίγες στα μαλλιά της και ανοιχτόχρωμες περιοχές στο δέρμα της Τα θετικά σχόλια από πελάτες στη δουλειά της στη λιανική βοήθησαν την ίδια να αγαπήσει την μοναδική της εμφάνιση μετά από χρόνια bullying. Η Lightly χρησιμοποιεί τα social media για να στηρίξει και άλλους ανθρώπους με πιεβαλδισμό και έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση μέσω των ενθαρρυντικών μηνυμάτων online.

Ενώ η Alex Lightly συνήθιζε να την λένε «ασβό» από τους συμμαθητές της στο λύκειο στην Essex, Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον έχει περιτριγυριστεί από ανθρώπους που την στηρίζουν και γιορτάζουν τα μοναδικά της χαρακτηριστικά.

Η 24χρονη γεννήθηκε με πιεβαλδισμό, που χαρακτηρίζεται από την απουσία μελανοκυττάρων που παράγουν μελανίνη. Αυτό οδηγεί σε πιο ανοιχτόχρωμες περιοχές στο δέρμα ή τα μαλλιά, σύμφωνα με το MedlinePlus.

«Ήταν σχόλια όπως 'το μαύρισμά σου έγινε σποραδικό' ή 'έχεις μώλωπες στο δέρμα σου', ή 'τι συνέβη στο δέρμα σου;' Υπήρχε πολύ bullying και σίγουρα ένιωθα αμήχανη γι’ αυτό. Το μισούσα στο σχολείο», είπε, σύμφωνα με το Kennedy News & Media. «Με φώναζαν ασβό ή αλμπίνο. Δεν ήταν κάτι υπερβολικό, αλλά θέλεις να ταιριάξεις στο λύκειο και το γεγονός ότι σε ξεχωρίζουν και σε κάνουν κέντρο της προσοχής δεν ήταν εύκολο», πρόσθεσε η Lightly.

Αφού ξεκίνησε να δουλεύει σε κατάστημα λιανικής το 2017, οι άνθρωποι που έμπαιναν στο κατάστημα σχολίαζαν θετικά τα μαλλιά της, γεγονός που βοήθησε την αυτοεκτίμησή της. «Αυτό με έκανε να αρχίσω να βλέπω διαφορετικά το πιεβαλδισμό», εξήγησε στο People.com.

Αν και γεννήθηκε με την κατάσταση, δεν γνώριζε ποια ήταν η επίσημη διάγνωσή της μέχρι το 2016. Τότε, η αδερφή της παρακολουθούσε ένα βίντεο στο YouTube για σπάνιες γενετικές καταστάσεις, όταν αναφέρθηκε ο πιεβαλδισμός και οι άνθρωποι που εμφανίζονταν «έμοιαζαν ακριβώς με μένα», θυμάται η Lightly.

«Τότε κατάλαβα ότι αυτό είχα και αρχίσαμε να κάνουμε έρευνα γι’ αυτό», πρόσθεσε η Lightly. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται λίγο με τις ανοιχτόχρωμες περιοχές του δέρματός της και τις καλύπτει με αυτομαυριστικό, προσπαθεί να μην νοιάζεται τόσο για την εξωτερική της εμφάνιση.

«Εναλλάσσω το βάψιμο των φρυδιών μου καφέ και τα αφήνω λευκά. Είναι λίγο σχέση αγάπης-μίσης προς το παρόν», εξήγησε. «Τώρα έχω συμφιλιωθεί με αυτό και δεν θα το άλλαζα, αλλά είναι ένα ταξίδι [προς την αποδοχή] αυτής της κατάστασης».

«Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον ήλιο καθώς δεν έχεις μελανίνη σε μέρη του δέρματος. Αυτό σε καθιστά πιο επιρρεπή σε ηλιακά εγκαύματα», πρόσθεσε.

Έχει επίσης χρησιμοποιήσει τα social media για να είναι μια υποστηρικτική φωνή για όσους έχουν την ίδια κατάσταση. Η Lightly έχει φτιάξει βίντεο στο TikTok για το piebaldism που έχουν τραβήξει την προσοχή, γεμάτα θετικά σχόλια.

«Ουάου, κυριολεκτικά έχεις το καλύτερο φυσικό balayage που πλαισιώνει το πρόσωπο σου και είναι όλα φυσικά», έγραψε ένας χρήστης σε ένα από τα βίντεό της, σύμφωνα με το Kennedy News & Media. «Φαίνεται υπέροχο!»

«Κέρδισες το λαχείο των μαλλιών», πρόσθεσε άλλος. «Φαίνεται απίθανο».

Αντιδράσεις όπως αυτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μάθει η Lightly να αγαπά τα μαλλιά της τώρα, χρόνια μετά το σχολικό bullying. «Σίγουρα μου αρέσουν τώρα τα μαλλιά μου και τα έχω αποδεχθεί», μοιράστηκε. «Υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που δυσκολεύομαι να αποδεχτώ λόγω της κατάστασης, αλλά μαθαίνω να τα δέχομαι».

