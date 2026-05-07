Τι οδήγησε τον ΕΟΦ στην απόφαση απαγόρευσης διακίνησης και διάθεσης του ASEPTOMAN GEL.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος ASEPTOMAN gel της εταιρείας Dr. Schumacher.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων το επίμαχο προϊόν διατέθηκε στην αγορά, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου, κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

Η εταιρεία BOURNAS MEDICALS, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτού και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η παρούσα απόφαση επιβάλλεται μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική άδεια του ΕΟΦ.