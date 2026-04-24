Οι ασθενείς πρέπει να αλλάξουν εγκαίρως σε εναλλακτική θεραπεία ινσουλίνης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παράλειψης δόσεων που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές κλινικές επιπτώσεις.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ ενημερώνει για την οριστική διακοπή κυκλοφορίας συγκεκριμένων σκευασμάτων ινσουλίνης στην οποία προχωρά η εταιρεία Φαρμασέρβ-Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε., στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Eli Lilly. Η απόφαση αφορά την ελληνική αγορά και, όπως επισημαίνεται, δεν σχετίζεται με ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, αλλά με στρατηγικές επιλογές διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ποια σκευάσματα αποσύρονται

Οι ασθενείς που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα καλούνται να μεταβούν εγκαίρως σε εναλλακτικές θεραπείες, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό τους. Η μη έγκαιρη αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε παράλειψη δόσεων και σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προσαρμογή της δοσολογίας, στην παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης και στην εκπαίδευση για χρήση νέων συστημάτων χορήγησης.

Οδηγίες προς επαγγελματίες υγείας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι γιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας καλούνται να:

Μην ξεκινούν νέους ασθενείς στα υπό απόσυρση σκευάσματα

Μεταφέρουν σταδιακά τους ήδη θεραπευόμενους σε εναλλακτικές επιλογές

Παρακολουθούν στενά τη γλυκαιμική ρύθμιση, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες μετά την αλλαγή

Προσαρμόζουν εξατομικευμένα τη δόση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές φαρμακοκινητικής

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για ευάλωτες ομάδες, όπως:

παιδιά

έγκυες γυναίκες

ασθενείς με ασταθή μεταβολικό έλεγχο

Διασφάλιση ομαλής μετάβασης

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, καθώς και με οργανισμούς ασθενών, ώστε η μετάβαση να γίνει με ασφάλεια και χωρίς διακοπή της θεραπείας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αλλαγή σκευάσματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά υπό ιατρική καθοδήγηση, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον μεταβολικό έλεγχο και την καθημερινότητα των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για την κατάλληλη προσαρμογή της θεραπείας τους.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ