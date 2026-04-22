H ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση των παρτίδων του φαρμάκου.

Ο ΕΟΦ γνωστοποίησε την ανάκληση των παρτίδων 17270129, 17363725, 17385132, του φαρμακευτικού προϊόντος VISIPAQUE INJ.SOL 625 MG(320MG I)/ML BTx1 USB BOTTLEx 100ml, λόγω πιθανής παρουσίας σωματιδίων προσκολλημένα στα πολυμερικά μπουκάλια.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για σκιαγραφικό. Η εταιρεία, GE Healthcare Greece οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.