Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση παρτίδας του συμπληρώματος διατροφής MemoVigor2.

Ο ΕΟΦ σε νέα του ανακοίνωση γνωστοποιεί την ανάκληση της παρτίδας Ι015, ημερομηνία λήξης 02/2027, που αφορά στο συμπλήρωμα διατροφής MemoVigor2, δισκία και Αριθμ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 38110/28.05.2012

H εθελοντική αυτή ανάκληση πραγματοποιείται λόγω ποιοτικής απόκλισης-θραύση στην επικάλυψη των δισκίων-που εντοπίστηκε σε ορισμένα τεμάχια της παρτίδας. Όπως σημειώνεται «η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του παραγωγού : Euro – Pharma S.R.L., Ιταλία και στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.»

Η εταιρεία BIONAT που έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να τις αποσύρει από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν