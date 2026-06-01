Η Λένα Φλυτζάνη ανέλαβε την παρουσίαση του δελτίου και εμφανίστηκε στον «αέρα» με λευκό κοστούμι.

H Λένα Φλυτζάνη έκανε- το βράδυ της Δευτέρας 1/6- την πρώτη της εμφάνιση ως παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΙ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την προετοιμασία της Λένας Φλυτζάνη λίγο πριν από την έναρξη του δελτίου, παρουσιάζοντας στιγμές από τα παρασκήνια και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν βγει στον αέρα.

Η αλλαγή στη θέση της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ακολουθεί την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον σταθμό, έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας. Η δημοσιογράφος είχε παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ στις 8 Μαΐου.