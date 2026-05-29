Ολοκληρώθηκε η τελευταία εκπομπή του «Το ‘χουμε». Τα λόγια του Κώστα Τσουρού στο φινάλε.

Πρόωρο τέλος ήρθε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, για την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», με κεντρικό παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.

Η είδηση για την λήξη της εκπομπής πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν ήρθε στις αρχές της εβδομάδας και ο παρουσιαστής του ΣΚΑΙ, υποσχέθηκε στους τηλεθεατές να φέρει εις πέρας την δουλειά του μέχρι το τέλος.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το συγκεκριμένο πρότζεκτ, φάνηκε να βρίσκεται αρκετά συχνά στο μικροσκόπιο, καθώς πολύ νωρίς αποχώρησαν από την ομάδα του Κώστα Τσουρού τρία πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο Χάρης Λεμπιδάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-div5ujp9bvop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, η εκπομπή από τρίωρη ενημερωτική και με στοιχεία lifestyle, έγινε μίας ώρας, εστιάζοντας σε θέματα της επικαιρότητας, ενώ τα νούμερα τηλεθέασης ήταν στο προσκήνιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τον δικό του, έμμεσο τρόπο, ο Κώστας Τσουρός, σχολίαζε στον αέρα τις εξελίξεις γύρω από την εκπομπή, μία συνήθεια που συζητήθηκε από συναδέλφους του, με τον ίδιο να στέλνει το δικό του μήνυμα λίγες ημέρες πριν από το τέλος: «Λίγη υπομονή συνάδελφοι…», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diudet61rxs9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-diudg6iohfw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την Πέμπτη, 29 Μαΐου, οι συνεργάτες του τον ευχαρίστησαν on – air για την αρωγή και την παρουσία του, προκαλώντας του ιδιαίτερη συγκίνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diudaptua8ap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα, η εκπομπή ξεκίνησε με καλοκαιρινή διάθεση, ενώ στη λήξη της οι συντελεστές σηκώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές τους.

Λίγο πριν από την αυλαία, ο Κώστας Τσουρός, σημείωσε: «Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε επί της ουσίας, γιατί φτάνει και η ώρα μας στο τέλος. Παιδιά, εμείς τα είπαμε εχθές, με κάνατε να συγκινηθώ. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και του τηλεθεατές. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και με τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό καλοκαίρι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας, πολύ σημαντικό. Να περάσετε τέλεια; Τα ξαναλέμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-div7l8hjtqcp?integrationId=40599y14juihe6ly}