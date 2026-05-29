Πρόωρο τέλος για την τετράδα του Real View στο ΟΡΕΝ.

Μία απρόσμενη είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή 29 Μαΐου σχετικά με την εκπομπή Real View.

Πιο συγκεκριμένα, το πρότζεκτ με παρουσιάστριες την Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Δάφνη Καραβοκύρη και Ελίνα Παπίλα, ολοκληρώνεται αιφνιδίως λίγες μέρες πριν από τη λήξη της φετινής σεζόν.

Μέσα από το ρεπορτάζ της «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό ότι η σημερινή εκπομπή είναι και η τελευταία με τις τέσσερις γυναίκες να το πληροφορούνται μέσω e- mail το βράδυ της Πέμπτης.

Αντίστοιχα, στο ρεπορτάζ του «Breakfast@Star», γνωστοποιήθηκε ότι η σχετική απόφαση πάρθηκε από το σταθμό το βράδυ της Πέμπτης.

Παράλληλα, οι τέσσερις κυρίες κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής, μίλησαν για την απόφαση του σταθμού αφήνοντας αιχμές για την ολοκλήρωση του προγράμματος.