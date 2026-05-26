Χωρίς μουσική ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε». Τα σχόλια του Κώστα Τσουρού.

Τίτλοι τέλους πέφτουν την Παρασκευή 29 Μαΐου για την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε» με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.

Ο ίδιος το μεσημέρι της Δευτέρας, θέλησε κατά την έναρξη της εκπομπής να ευχαριστήσει τους τηλεθεατές του, ενώ από πίσω ακουγόταν το τραγούδι «Δώσε ένα τέλος να αρμόζει».

Παρ’ όλα αυτά, η χθεσινή έναρξη ήρθε στο επίκεντρο των συζητήσεων με πολλές τηλεοπτικές εκπομπές να σχολιάζουν την στάση του παρουσιαστή και τις μουσικές επιλογές.

Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου, επέστρεψε στο πόστο του με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς επέλεξε να μην ακούγεται μουσική, καθώς φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με τα σχόλια των συναδέλφων του από άλλα πάνελ.

«Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο «Το ‘χουμε». Στη μούγκα σήμερα παιδιά. Δεν βάλαμε τραγούδι γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν απ’ τα τραγούδια που βάζουμε στην έναρξη. Οπότε είπαμε σήμερα να μην βάλουμε κάτι άλλο. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο ψωνίστικο, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο λίγο πιο θλιβερό… Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί και να τους ευχαριστήσουμε… Βρε συ Τόλη, να σου πω, βάλε λίγο το: «η ζωή εδώ τελειώνει σβήνει το καντήλι μου», μπας και ευχαριστηθούν γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής και στη συνέχεια φάνηκε να αναφέρεται στους συναδέλφους του από άλλες εκπομπές λέγοντας:

«Πραγματικά τι άλλο θα πείτε φέτος. Τι άλλο θα πείτε; Τι άλλο θα κατεβάσει το κεφάλι σας. Είναι θλιβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα! Αγαπητοί συνάδελφοι λίγο υπομονή και αυτό που ευχόσαστε από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή. Συγγνώμη στους τηλεθεατές γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνεται ότι είναι οι τελευταίες ημέρες και πρέπει και εμείς να πούμε κάτι».