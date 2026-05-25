Δύο νέοι «έσβησαν» στην άσφαλτο μετά το σφοδρό τροχαίο.

Σοκ έχει προκαλέσει νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγιούδας στη Μυτιλήνη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο νεαρών ανδρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το stonisi.gr, στο περιστατικό εμπλέκεται μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο νέοι, ηλικίας 16 και 18 ετών. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ στον δρόμο έξω από τη Μυτιλήνη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ και στελέχη της Τροχαίας, τα οποία επιχείρησαν στη διαχείριση του συμβάντος. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την απώλεια δύο νέων ανθρώπων.