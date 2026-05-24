Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι προσπάθειες διάσωσης αναμένεται να δυσκολέψουν σημαντικά μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι συνθήκες στο σημείο γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση υπό κατασκευή πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άνχελες, βόρεια της Μανίλα στις Φιλιππίνες, ενώ 21 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με διασώστες να ερευνούν τα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων. Στο σημείο επιχειρούν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, συσκευές ανίχνευσης καρδιακών παλμών, καθώς και βαρύς μηχανικός εξοπλισμός, προκειμένου να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεκρός είναι ένας 65χρονος Μαλαισιανός, η σορός του οποίου ανασύρθηκε από γειτονικό ξενοδοχείο που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κατάρρευση του εργοταξίου.

Από τους 21 αγνοούμενους, πέντε έχουν εντοπιστεί και θεωρούνται παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ενώ με δύο από αυτούς έχει ήδη αποκατασταθεί επικοινωνία. Η κατάσταση των υπολοίπων παραμένει ασαφής, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τα πολεοδομικά στοιχεία, το έργο είχε εγκριθεί ως 9ώροφο ξενοδοχείο, ωστόσο στο εργοτάξιο κατασκευαζόταν και 10ος όροφος, όπου επρόκειτο να τοποθετηθεί πισίνα, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός παράγοντας για το δυστύχημα.

