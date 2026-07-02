Το βίντεο του ΑΝΤ1 που δείχνει πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Λητή Θεσσαλονίκης.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Λητή, Θεσσαλονίκης όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και όπως όλα δείχνουν πατέρας και γιος, έφερε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, η φωτιά ξεσπάει στο πρανές του επαρχιακού δρόμου μέσα στα ξερά χόρτα και γρήγορα εξαπλώνεται.

Στο σημείο που τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής έχουν τοποθετήσει κορδέλες είναι το σημείο μηδέν όπου ξέσπασε η φωτιά και μέσα σε λίγη ώρα πήρε μεγάλες διαστάσεις

Το βίντεο αυτό εξετάζει καρέ - καρέ και το ανακριτικό κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης. Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ξεκίνησε από ρίψη αναμμένου τσιγάρου. Για τον λόγο αυτό στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρία οχήματα που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, ενώ όλοι τους εντοπίστηκαν και εξετάζονται από τους ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη.

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Από το σημείο αυτό η φωτιά έφτασε μέχρι τη Λητή διανύοντας μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Στο δάσος ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο μικρός Μάξιμος χάθηκαν στην πύρινη κόλαση. Η περιγραφή της 40χρονης μητέρας που διέσωσαν την τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες με εγκαύματα συγκλονίζει.

Όπως είπε «ήμασταν όλοι στο σπίτι. Είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω από το σπίτι. Ανοίγοντας την πόρτα είδα ένα φυτό ένα καίγεται. Τότε ο άνδρας μου είπε: πάμε να φύγουμε! Πάω να λύσω τα σκυλιά. Εκείνος πήγε προς το μέρος που είναι τα σκυλιά. Εγώ πήγα προς το αυτοκίνητο πίστευα πως με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα στο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού. Ήταν τόσο έντονη η φωτιά και οι καπνοί που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Μετά από λίγο θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν» ανέφερε η μητέρα του 12χρονου που διασώθηκε με εγκαύματα.

Δείτε το βίντεο

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo8frn3rfdt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Σημειώνεται ότι η σορός του 12χρονου αγοριού, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι. Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, η αρχική εκτίμηση είναι ότι τρομοκρατημένο από τη φωτιά, έψαξε για καταφύγιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn849tdkx1t?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

149 συλλήψεις από τις αρχές του έτους

Υπογραμμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 2α Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.