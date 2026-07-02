Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, μετά την απεργία πείνας.

Πολύ κρίσιμη είναι η κατάσταση του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, μετά την απεργία πείνας που έκανε επί 140 ημέρες για τα Προσφυγικά.

Σε νεότερη ενημέρωση για την υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή, το βράδυ της Πέμπτης, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών επισημαίνει πως νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του «Ευαγγελισμού», με μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Παράλληλα, γίνεται έκκληση για αιμοδοσία, καθώς, όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, ο Αριστοτέλης Χαντζής έχει άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

Η ανάρτηση για την κατάσταση του Αριστοτέλη Χαντζή

Έκτακτο κάλεσμα για αιμοδοσία

Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

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Για αιμοδοσία:

Δευτέρα ως Σάββατο 8:30-15:30, στο τμήμα αιμοδοσίας του «Ευαγγελισμού» ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας δίνοντας τα στοιχεία του: «Αριστοτέλης Χαντζής» και τα στοιχεία της νοσηλείας: «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.

* Οποιαδήποτε ομάδα αίματος κι αν έχει ο δότης

Οδηγίες:

- Όχι αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ

- Καλή ενυδάτωση

- Ελαφρύ πρωϊνό

- Καλός ύπνος

- Ταυτότητα ή διαβατήριο».

Αριστοτέλης Χαντζής: Απεργία πείνας επί 140 ημέρες για τα Προσφυγικά

Ο Αριστοτέλης Χαντζής διασωληνώθηκε την Τετάρτη, στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Ιουνίου πραγματοποίησε απεργία πείνας για τα Προσφυγικά. Υπενθυμίζεται πως και η Suzon Doppagne έκανε απεργία πείνας, από την 1η Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου. Τότε ανακοίνωσαν και οι δύο τον τερματισμό της απεργίας πείνας, μετά το ψήφισμα του δήμου Αθηναίων, που καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβαση, αναστολή της απεργίας πείνας και έναρξη του διαλόγου της κυβέρνησης και της περιφέρειας Αττικής με την κοινότητα των Προσφυγικών.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 22 Ιουνίου, ο Αριστοτέλης Χαντζής εισήχθη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Στις 26 Ιουνίου κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του «Ευαγγελισμού», λόγω της κατάστασής του.