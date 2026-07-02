Το 6χρονο παιδάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού.

Φρίκη στη Μεσσηνία με νεκρό ένα 6χρονο παιδί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τραγωδία έγινε στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στη Μεσσηνία. Κατά πληροφορίες εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας.

Το παιδί φαίνεται πως βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να το επαναφέρουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.