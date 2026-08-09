Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν πλέον μέρος της ευρύτερης εικόνας που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του 4χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι την ώρα της τραγωδίας δεν υπήρχε ναυαγοσώστης και ότι η πισίνα δεν διέθετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Μιλώντας στο Star, ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον εντοπισμό του 4χρονου μέσα στην πισίνα και προανήγγειλε ότι η οικογένεια θα κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στην Πούντα της Πάρου. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, ενώ δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και κάλεσαν σε βοήθεια.

Ένας μπάρμαν της επιχείρησης ήταν εκείνος που μπήκε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, αρχικά στο σημείο και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Πάρου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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«Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης»

Στη μαρτυρία του, ο πατέρας θέτει στο επίκεντρο τα μέτρα ασφαλείας της επιχείρησης.

Όπως καταγγέλλει, κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια τέτοια τραγωδία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης της πισίνας. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν βρισκόταν στον χώρο την ώρα του περιστατικού και εάν ασκούσε τα καθήκοντά του.

«Το παιδί ήταν περίπου 10 μέτρα μακριά μας»

Ο πατέρας περιέγραψε επίσης τη θέση στην οποία βρίσκονταν οι γονείς τη στιγμή που χάθηκε το παιδί από το οπτικό τους πεδίο.

Όπως ανέφερε, το 4χρονο βρισκόταν περίπου 10 μέτρα μακριά από τους γονείς του όταν κατευθύνθηκε προς την πισίνα.

Οι γονείς βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης, αλλά σε διαφορετικό σημείο από την πισίνα. Το ακριβές χρονικό της τραγωδίας και οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Η δραματική προσπάθεια να σωθεί το παιδί

Η στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε στην πισίνα προκάλεσε πανικό.

Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν το παιδί μέσα στο νερό και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ο μπάρμαν της επιχείρησης έσπευσε στην πισίνα και το ανέσυρε.

Οι προσπάθειες ανάνηψης ξεκίνησαν αμέσως. Στη συνέχεια, το ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας

Μετά την τραγωδία, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και εάν προκύπτουν ευθύνες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της πισίνας, η ύπαρξη ή μη ναυαγοσώστη, τα μέτρα ασφαλείας και η επίβλεψη του χώρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η επιχείρηση διαθέτει δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη μετά το περιστατικό και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Θα κινηθούμε νομικά»

Ο πατέρας του 4χρονου, μιλώντας στο Star, έκανε σαφές ότι η οικογένεια προτίθεται να αναζητήσει μέσω της Δικαιοσύνης απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Η οικογένεια ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα και κυρίως εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.