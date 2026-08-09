Πόροι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί από το 2019 έως και το «Εξοικονομώ» του 2025 για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, μέσω των οποίων έχουν επιδοτηθεί σχεδόν 200.000 ακίνητα.

Ωστόσο, το ποσοστό των πολιτών στην Ελλάδα που δηλώνουν ότι η κατοικία τους έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά την τελευταία πενταετία παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την περίοδο έως το τέλος του 2025, το σχετικό ποσοστό στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 9,5%, έναντι 23,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη χαμηλότερη θέση. Στην Ολλανδία το ποσοστό ξεπερνά το 60%, ενώ στη Βουλγαρία και την Κύπρο ανέρχεται σε 30% και 28% αντίστοιχα. Χαμηλότερες επιδόσεις από την Ελλάδα καταγράφουν η Μάλτα, με 7,8%, και η Ιταλία, με 2,6%.

Παράλληλα, το ποσοστό στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το 2023, όταν ανερχόταν σε 12,5%. Πτώση καταγράφεται και συνολικά στην Ε.Ε., από 25,8% το 2023 σε 23,9% το 2025.

Βασικός παράγοντας που περιορίζει τον αριθμό των ενεργειακών αναβαθμίσεων είναι η σημαντική αύξηση του κόστους των υλικών και της εργασίας, ιδιαίτερα από το 2022 και μετά. Οι ανατιμήσεις υπολογίζονται συνολικά σε 40%-50%, αυξάνοντας τόσο το κόστος ανά παρέμβαση όσο και την οικονομική συμμετοχή που απαιτείται από τους ιδιοκτήτες.

Η εξέλιξη αποτυπώνεται στα στοιχεία των προγραμμάτων. Το «Εξοικονομώ» του 2021, με προϋπολογισμό 937,8 εκατ. ευρώ, κάλυψε 69.409 δικαιούχους, με μέση ενίσχυση 13.242 ευρώ ανά ακίνητο. Αντίθετα, το πρόγραμμα του 2025, με προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να καλύψει 37.829 κατοικίες, με τη μέση ενίσχυση να αυξάνεται στα 22.476 ευρώ.

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Στην υλοποίηση των προγραμμάτων καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου την προθεσμία ολοκλήρωσης έργων ακόμη και για προγράμματα προηγούμενων ετών.