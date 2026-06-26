Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ».

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ», που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επείτα από σχετικά αιτήματα.

Ως νέα και οριστική καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται πλέον η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά το σύνολο των ανοιχτών δράσεων και ειδικότερα τα προγράμματα:

Εξοικονομώ 2021,

Εξοικονομώ 2023,

Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους,

Εξοικονομώ 2025, καθώς και το

Εξοικονομώ - Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο της πολιτικής του Υπουργείου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ωστόσο, λόγω των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η νέα αυτή προθεσμία είναι απολύτως οριστική και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για περαιτέρω παράταση. Για τον λόγο αυτό, καλεί τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

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Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGeneration EU.