Όταν εντοπίζονται ύποπτες ή παράτυπες μεταφορές χρημάτων, το κόστος είναι τσουχτερό.

Οι συνδικαιούχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της Εφορίας, καθώς οι άσκοπες ή αδικαιολόγητες κινήσεις κεφαλαίων μπορούν να ενεργοποιήσουν βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Για να παραμείνει ένας κοινός λογαριασμός στο απυρόβλητο, η χρήση του πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε νόμιμες και δικαιολογημένες οικονομικές δραστηριότητες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όταν εντοπίζονται ύποπτες ή παράτυπες μεταφορές χρημάτων, το κόστος είναι τσουχτερό. Ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας των δικαιούχων, επιβάλλεται φόρος που ξεκινά από 10% για συγγενείς πρώτου βαθμού, ανεβαίνει στο 20% για τον δεύτερο βαθμό και αγγίζει το 30% για πιο μακρινούς συγγενείς ή τρίτα πρόσωπα.

Το «κλειδί» για τις γονικές παροχές και οι αλυσιδωτές μεταφορές

Μπορεί το αφορολόγητο όριο για δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού να φτάνει τις 800.000 ευρώ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε τέτοια κίνηση πρέπει να αποδεικνύεται ξεκάθαρα μέσα από το τραπεζικό σύστημα (τραπεζική ακολουθία) και να συνοδεύεται από την αντίστοιχη δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις λεγόμενες «τριγωνικές» ή διαδοχικές μεταβιβάσεις χρημάτων μέσα στην ίδια οικογένεια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναζητούν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα πρόσωπα (π.χ. μεταφορά από τον παππού στο παιδί και αμέσως μετά στον αδελφό) με μοναδικό σκοπό την τεχνητή εκμετάλλευση του αφορολόγητου. Αν αποδειχθεί τέτοιου είδους μεθόδευση, το αφορολόγητο ακυρώνεται και επιβάλλεται απευθείας φόρος 20% επί του ποσού, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση.

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Παράλληλα, προβλήματα δημιουργούνται όταν τα χρήματα μιας δωρεάς κατατίθενται σε λογαριασμό που ο παραλήπτης μοιράζεται με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί να διευκρινιστεί ποιος πραγματικά διαχειρίστηκε και επωφελήθηκε από τα χρήματα, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο έμμεσης δωρεάς προς τον τρίτο συνδικαιούχο.

Τι συμβαίνει με το χαρτζιλίκι μέσω IRIS;

Στην καθημερινότητα, οι γονείς συχνά στέλνουν μικρά χρηματικά ποσά στα παιδιά τους μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, όπως το IRIS. Οι κινήσεις αυτές, κατά κανόνα, δεν θεωρούνται δωρεές και μένουν εκτός ελέγχων, εφόσον:

Αφορούν κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης ή το κλασικό «χαρτζιλίκι».

Το παιδί εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια.

Τα ποσά είναι λογικά και συμβατά με τα τρέχοντα έξοδα της καθημερινότητας.

Σαρωτικές διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ

Το πλάνο των φορολογικών αρχών για φέτος περιλαμβάνει τον εξονυχιστικό έλεγχο τουλάχιστον 1.080 υποθέσεων που αφορούν χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Οι ελεγκτές πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις ανάμεσα στις ηλεκτρονικές δηλώσεις και στα αναλυτικά δεδομένα που αποστέλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Εάν μια συναλλαγή δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ή αν ο φορολογούμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Εφορία προχωρά άμεσα στον καταλογισμό του ανάλογου φόρου.

Αυτή η νέα στρατηγική ελέγχων γύρω από τους κοινούς λογαριασμούς αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στο οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ.

Παρ' όλα αυτά, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση εγείρει ερωτήματα, καθώς εστιάζει υπερβολικά στις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ απλών ιδιωτών, την ώρα που οι λογαριασμοί των μεγάλων εταιρικών ομίλων συχνά μένουν στο απυρόβλητο.