Αρκετοί φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων χειρισμών.

Οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους σε κοινoύς τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών, με αρκετούς φορολογουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων χειρισμών.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, τα συνηθέστερα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε χαρακτηρισμό μιας συναλλαγής ως δωρεάς είναι η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό λογαριασμό συνδικαιούχου χωρίς να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα προέρχονται από δικές του καταθέσεις.

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης όταν ένας συνδικαιούχος αναλαμβάνει μεγάλα ποσά από κοινό λογαριασμό και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, χωρίς να μπορεί να τεκμηριώσει τη συμμετοχή του στη δημιουργία του υπολοίπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εφορία μπορεί να θεωρήσει ότι έλαβε άτυπη δωρεά από τους υπόλοιπους συνδικαιούχους.

Ένα ακόμη συχνό λάθος αφορά τις γονικές παροχές χρημάτων που πραγματοποιούνται με μετρητά. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οι μεταφορές να γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, διαφορετικά το αφορολόγητο δεν αναγνωρίζεται και μπορεί να επιβληθεί φόρος.

Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται και οι διαδοχικές μεταβιβάσεις χρημάτων μεταξύ συγγενών με σκοπό την αξιοποίηση του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ. Όταν οι συναλλαγές δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή πραγματοποιούνται μέσω ενδιάμεσων προσώπων, υπάρχει κίνδυνος ανακατάταξης της πράξης και επιβολής φόρου δωρεάς.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις μεταφορές χρημάτων από κοινούς οικογενειακούς λογαριασμούς σε νέους λογαριασμούς όπου δεν συμμετέχουν οι αρχικοί καταθέτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν ποιος πραγματικά κατέθεσε τα χρήματα και ποιος τελικά αποκτά τον έλεγχό τους.

Φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για την προέλευση των κεφαλαίων αποτελεί τον βασικότερο λόγο φορολογικών επιβαρύνσεων, με τους συντελεστές φόρου δωρεάς να μπορούν, ανάλογα με τη συγγενική σχέση των εμπλεκομένων, να φθάσουν ακόμη και το 40%.