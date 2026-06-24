Όλα έτοιμα για να ανακοινωθούν τα φετινά αποτελέσματα των Πανελληνίων - Πού θα μπορούν να τα δουν οι υποψήφιοι.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 έχει ξεκινήσει καθώς αύριο μετά τις 13:00 το μεσημέρι θα σταλούν τα πρώτα SMS στα κινητά των υποψηφίων με τις βαθμολογίες τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την πρακτική που ακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας για την διαδικασία πέραν της ανακοίνωσης των βαθμολογιών των Πανελληνίων θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα επίσημα στατιστικά των φετινών εξετάσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής, καθώς και την κατανομή των βαθμολογιών ανά επιστημονικό πεδίο και εξεταζόμενο μάθημα.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αποτίμηση της πανελλαδικής εξεταστικής διαδικασίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το συνολικό επίπεδο των υποψηφίων. Επί της ουσίας από αυτα τα στοιχεία οι εκπαιδευτικοί αναλυτές θα εξάγουν με ασφαλή τρόπο συμπεράσματα για το πώς διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις σε κάθε μάθημα και σε ποια πεδία καταγράφηκαν υψηλότερες ή χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.Για παράδειγμα, μπορούν να εντοπιστούν τάσεις όπως η αύξηση ή μείωση των υψηλών βαθμολογιών, οι μεταβολές στη μέση επίδοση των υποψηφίων, καθώς και οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τέσσερα επιστημονικά πεδία που μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για τις εκτιμήσεις και προβλέψεις των Βάσεων Εισαγωγής.

Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για τα Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘΑ «Αύριο μετά τη 1 μ.μ. η ανακοίνωση των βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026»

{https://www.youtube.com/watch?v=nugZlLeeufA}

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πότε θα βγουν οι βαθμοί για Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα - Τι ισχύει για τα Αγωνίσματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο ανακοίνωσης, οι βαθμολογίες που θα δοθούν δεν θα περιλαμβάνουν τις επιδόσεις των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα, τα Μουσικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα, καθώς η διαδικασία διόρθωσης και αξιολόγησης αυτών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.Οι υποψήφιοι λοιπόν που έδωσαν Ειδικά Μαθήματα και Αγωνίσματα θα πρέπει επομένως να γνωρίζουν ότι η εικόνα που θα λάβουν με τα αυριανά αποτελέσματα δεν θα είναι πλήρης, και θα χρειαστεί να περιμένουν το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων για να έχουν συνολική εικόνα της τελικής τους επίδοσης και της βαθμολογίας τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα ώστε να προχωρήσουν και στην συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού τους.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τις βαθμολογίες τους

Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή «μεγάλη μέρα» για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους για να πληροφορηθούν αναλυτικά για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις.

Πρώτον, μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους για τις Πανελλήνιες. Δεύτερον, μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου μαζί με τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. Τρίτον, μέσω των σχολικών μονάδων, όπου τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε ειδικούς πίνακες με χρήση του κωδικού υποψηφίου, χωρίς αναγραφή ονομάτων, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.