Οι μπάρες σαπουνιού Sunlight Pure Soap, που χρησιμοποιούνταν κυρίως για το πλύσιμο ρούχων από το 1884, καταργήθηκαν από τη μητρική εταιρεία Henkel, σύμφωνα με το CBC News.

Ένα ιστορικό σαπούνι, που κυκλοφορούσε στην αγορά για σχεδόν ενάμιση αιώνα, αποσύρθηκε αθόρυβα από την παραγωγή, προκαλώντας απογοήτευση σε χιλιάδες πιστούς καταναλωτές που τώρα αναζητούν εναγωνίως ένα ισάξιο υποκατάστατο.

Τέλος εποχής για το Sunlight Pure Soap

Οι μπάρες σαπουνιού Sunlight Pure Soap, που χρησιμοποιούνταν κυρίως για το πλύσιμο ρούχων από το 1884, καταργήθηκαν από τη μητρική εταιρεία Henkel, σύμφωνα με το CBC News.

Το προϊόν εξακολουθεί να διατίθεται σε πλατφόρμες όπως το eBay και το Amazon, ωστόσο οι διαθέσιμες ποσότητες μεταπωλούνται πλέον σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Η Henkel απέκτησε πλήρως τη Sun Products το 2016 και, από το 2024, διέκοψε την παραγωγή όλων των καθαριστικών προϊόντων εκτός από εκείνα που αφορούν το πλύσιμο ρούχων.

Η U.S. Sun επικοινώνησε με τη μητρική εταιρεία ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση.

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«Ήταν μέρος της παράδοσής μας»

Αν και αρκετοί καταναλωτές κατάφεραν να βρουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κάποιο αντίστοιχο προϊόν, άλλοι τονίζουν πως το Sunlight αποτελεί μέρος της οικογενειακής τους παράδοσης εδώ και γενιές.

Ανάμεσα στους πιο δυσαρεστημένους βρίσκονται αυτόχθονες τεχνίτες επεξεργασίας δερμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η χημική σύσταση του συγκεκριμένου σαπουνιού είναι ιδανική για τη δουλειά τους.

«Από τότε που ασχολούμαι με την κατεργασία δερμάτων, η προγιαγιά μου αλλά και όλοι οι τεχνίτες που γνώρισα χρησιμοποιούσαν πάντα μια συγκεκριμένη μπάρα σαπουνιού για τα ρούχα», δήλωσε στο CBC News η Thumlee Drybones-Foliot, μέλος της κοινότητας Yellowknives Dene First Nation.

Γιατί ήταν τόσο σημαντικό

Η Drybones-Foliot αναμειγνύει το Sunlight Pure Soap με βρασμένους ζωικούς εγκεφάλους, ένα βασικό στάδιο της παραδοσιακής διαδικασίας κατεργασίας δερμάτων. Όπως εξηγεί, η υψηλή συγκέντρωση του προϊόντος το καθιστά ιδανικό για τη δημιουργία της πάστας που χρησιμοποιείται για το μαλάκωμα του δέρματος.

«Είναι τόσο συμπυκνωμένο που δημιουργεί μια εξαιρετική πάστα με τους εγκεφάλους, βοηθώντας σημαντικά στη διαδικασία μαλακώματος», ανέφερε η τεχνίτρια Melaw Nakehk'o από την κοινότητα Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ First Nation.

Η ίδια επισήμανε επίσης ότι το σαπούνι σε μορφή μπάρας είναι πολύ πιο πρακτικό από τα υγρά σαπούνια, καθώς μεταφέρεται εύκολα όταν οι τεχνίτες εργάζονται στην ύπαιθρο.

Πλήγμα για τις αυτόχθονες κοινότητες

Η Nakehk'o υπογράμμισε ότι η κατάργηση του προϊόντος αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την αναβίωση της παραδοσιακής τέχνης της κατεργασίας δερμάτων στις αυτόχθονες κοινότητες, καθώς πολλοί νέοι τεχνίτες έχουν μάθει τη διαδικασία αποκλειστικά με το συγκεκριμένο σαπούνι.

«Είναι μεγάλο πλήγμα για όσους μαθαίνουν τώρα την τεχνική και γνωρίζουν μόνο αυτόν τον τρόπο εργασίας», δήλωσε.

Παρ' όλα αυτά, η ίδια έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζεται, δοκιμάζοντας εναλλακτικές λύσεις, όπως μείγματα από σαπούνι Ivory και ζωικούς εγκεφάλους ή σαπούνια που παρασκευάζονται από λάδι φάλαινας ή λίπος αρκούδας.

Από την πλευρά της, η Drybones-Foliot αντικατέστησε προσωρινά το Sunlight με το Fels-Naptha, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο αγοράς εισαγόμενων προϊόντων, χωρίς όμως να είναι απολύτως πεπεισμένη.

«Δεν πρόκειται για τη δοκιμασμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική φόρμουλα που γνωρίζουμε», κατέληξε.

πηγή: the-sun