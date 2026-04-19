Πώς το υγρό πιάτων μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο «όπλο» κατά της βρομιάς και των λεκέδων.

Ένα καλό υγρό πιάτων κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας στον νεροχύτη. Αλλά οι χρήσεις του δεν περιορίζονται εκεί, αφού μπορεί να αποτελέσει το απόλυτο «όπλο» κατά της βρομιάς και των λεκέδων, σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο σπίτι.

Από ντουλάπια και παπούτσια, μέχρι κοσμήματα και μασελάκια, το υγρό πιάτων μπορεί να κάνει «θαύματα». Το Wirecutter προτείνει επτά δουλειές που μπορούμε να κάνουμε με αυτό το προϊόν. Αλλά παράλληλα προειδοποιεί και για τις περιπτώσεις που δεν ενδείκνυται η χρήση του.

Καθαριστικό γενικής χρήσης

Αν ρίξουμε 1-2 σταγόνες υγρού πιάτων σε ένα μπουκάλι ψεκασμού γεμάτο με νερό, δημιουργούμε ένα ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης, ασφαλές για το δέρμα, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε βρομιά με βάση το λάδι, από μαγειρικό λίπος μέχρι δαχτυλιές.

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλές επιφάνειες στο σπίτι, μεταξύ άλλων και στις ηλεκτρικές συσκευές, ενώ είναι εξαιρετικό καθαριστικό και για τις επαγωγικές εστίες. Με αυτό μπορούμε να καθαρίσουμε δαχτυλιές από τα ντουλάπια και τα σοβατεπί μεταξύ άλλων. Για να μην κάνουμε «γραμμές», καθαρίζουμε τυχόν υπολείμματα με ένα υγρό πανί.

Επίσης, με αυτό το διάλυμα μπορούμε να καθαρίσουμε πληκτρολόγια, οθόνες τηλεφώνων, φακούς καμερών, γυαλιά, ακόμα και χαλάκια για γιόγκα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κοσμήματα

Μία με δύο σταγόνες υγρού πιάτων αρκούν και για να λάμψουν ξανά τα κοσμήματά μας. Προσθέτουμε μία σταγόνα σαπουνιού για πιάτα σε ένα μπολ με ζεστό νερό και ρίχνουμε μέσα τα κοσμήματα. Τα αφήνουμε πέντε λεπτά και μετά με μία μαλακή βούρτσα αφαιρούμε απαλά τη βρομιά.

Σε επιχρυσωμένα κοσμήματα καλό είναι να αποφύγουμε το τρίψιμο με τη βούρτσα, προκειμένου να μην τα γρατσουνίσουμε κατά λάθος. Στη συνέχεια, τα ξεπλένουμε και τα στεγνώνουμε με ένα πανί.

Αφαίρεση λεκέδων

Το υγρό πιάτων αποδεικνύεται ο καλύτερος σύμμαχος και για την αφαίρεση λεκέδων από μάσκαρα, κραγιόν ή foundation. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρίψουμε λίγο σαπούνι στον λεκέ, προτού ρίξουμε το ρούχο στο πλυντήριο. Η ήπια φόρμουλα είναι απίθανο να βλάψει το ύφασμα, αλλά καλό είναι να κάνουμε πρώτα με μια δοκιμή με τα ευαίσθητα, όπως το μετάξι. Η αποτελεσματικότητα του υγρού πιάτων δεν περιορίζεται σε αυτά τα ατυχήματα, αφού μπορεί να βοηθήσει με σχεδόν κάθε λιπαρό λεκέ σε ύφασμα.

Μαντεμένια τηγάνια

Σε αντίθετα με τη διαδεδομένη άποψη, το πλύσιμο μαντεμένιου τηγανιού με υγρό πιάτων δεν θα καταστρέψει την επίστρωσή του, αρκεί να έχει γίνει σωστά. Πρέπει να τρίβουμε απαλά το τηγάνι με ήπιο σαπούνι πιάτων, ζεστό νερό και τη μαλακή πλευρά του σφουγγαριού.

Το ξεπλένουμε και το σκουπίζουμε εντελώς με πετσέτα κουζίνας, ή το βάζουμε σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία στην εστία. Μόλις στεγνώσει, το αλείφουμε με μια λεπτή στρώση από το ίδιο ουδέτερο λάδι που χρησιμοποιούμε για την επίστρωσή του. Τρίβουμε το λάδι στην επιφάνεια με μια χαρτοπετσέτα ή ένα καθαρό πανί.

Παπούτσια

Με υγρό πιάτων, ζεστό νερό και λίγο τρίψιμο μπορούμε να εξαφανίσουμε πολλά είδη λεκέδων από τα παπούτσια μας. Για ήπιους λεκέδες και γρατζουνιές σε sneakers από δέρμα ή vegan δέρμα, βάζουμε σε ένα μπολ με ζεστό νερό 1-2 σταγόνες σαπούνι πιάτων. Βουτάμε ένα πανί ή μια μαλακή βούρτσα και τρίβουμε απαλά τους λεκέδες.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να καθαρίσουμε τα λαστιχένια ή πλαστικά σημεία των παπουτσιών. Αν πρόκειται για δερμάτινα παπούτσια- ιδιαίτερα από βαμμένο δέρμα- πρέπει να κάνουμε απαλές κινήσεις.

Κάμερες ασφαλείας

Οι κάμερες ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους γεμίζουν γρήγορα με νεκρά έντονα και στάμπες νερού. Το υγρό πιάτων μπορεί να βοηθήσει και σε αυτή την περίπτωση. Πριν το χρησιμοποιήσουμε, καλό είναι να δοκιμάσουμε να καθαρίσουμε την κάμερα με ένα υγρό πανί μικροϊνών.

Εάν αυτό δεν βοηθήσει, προσθέτουμε λίγο αραιωμένο υγρό πιάτων στο υγρό πανί και σκουπίζουμε απαλά. Στη συνέχεια στεγνώνουμε τον φακό, για να μην μείνουν γραμμές, αλλά όχι με χαρτοπετσέτα, αλλά με ένα μαλακό πανί.

Προστατευτικά δοντιών και μασελάκια

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι πρέπει να τα καθαρίζουμε με οδοντόκρεμα, αλλά το υγρό πιάτων είναι καλύτερη επιλογή. Πρέπει να τα πλένουμε κάθε πρωί με λίγο υγρό πιάτων και μια οδοντόβουρτσα.

Το υγρό πιάτων δεν κάνει για τα πάντα

Παρότι έχει πολλές χρήσεις, το υγρό πιάτων δεν κάνει για τα πάντα. Μεταξύ άλλων, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μπάνιο τον σκύλο μας, να πλύνουμε το πρόσωπό μας, ή να τρίψουμε έντονα λεκέδες σε δέρμα.

Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων, διαφορετικά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολύ αφρό και σφουγγάρισμα. Τέλος, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε με φειδώ: λίγο αρκεί.