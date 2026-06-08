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Η επιχείρηση εξελίχθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικία σε περιοχή της Αττικής, πραγματοποιήθηκε χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται συστηματικά στη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της οικείας Λιμενικής Αρχής και με τη συνδρομή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά καθώς και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ».

Ειδικότερα, εντός της ανωτέρω οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων γραμμαρίων και εννέα εκατοστών του γραμμαρίου (1.264,09 γρ.)

κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους ενενήντα οκτώ γραμμαρίων και δέκα οκτώ εκατοστών του γραμμαρίου (98,18 γρ.)

μία λειτουργική ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας

πενήντα (50)φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm. και

είκοσι επτά (27) φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ευρήματα, ενώ η αξία των κατασχεθεισών ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο ποσό των 31.000 ευρώ.

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Παράλληλα, αναζητείται στα πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης της προαναφερθείσας οικίας, για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων».