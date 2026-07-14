Σύγχυση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση γύρω από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς πολλοί πολίτες θεωρούν ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 οι μπλε ταυτότητες παύουν συνολικά να ισχύουν.

Σύγχυση έχει επικρατήσει μεταξύ των πολιτών για τις παλιές ταυτότητες καθώς πολλοί θεωρούν ότι αυτές παύουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου. Ωστόσο, για τις παλιές ταυτότητες υπάρχουν 2 ημερομηνίες. Αυτη που ορίζει το πότε σταματούν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα αλλά και αυτή που παύουν να ισχύουν για συναλλαγές με το Δημόσιο.

Από τις 3 Αυγούστου 2026 τέλος στα ταξίδια με τις μπλε ταυτότητες

Η πρώτη σημαντική ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου 2026. Από τότε, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.

Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με τις παλιές μπλε ταυτότητες προς χώρες όπου αυτές γίνονταν μέχρι σήμερα δεκτές, όπως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν. Για τα ταξίδια τους θα απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά αποκλειστικά τα ταξίδια και όχι την ισχύ της ταυτότητας για κάθε άλλη χρήση.

Άλλο η κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων στις συναλλαγές

Διαφορετική είναι η περίπτωση της ισχύος των παλαιών ταυτοτήτων στις συναλλαγές με το Δημόσιο και στις διαδικασίες ταυτοποίησης.

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Με υπουργική απόφαση έχει δοθεί παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 για συγκεκριμένες χρήσεις των παλαιών δελτίων ταυτότητας. Η παράταση αφορά ταυτότητες με αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και ειδικές κατηγορίες δελτίων ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται σε ισχύ.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας.

Επομένως, η 3η Αυγούστου 2026 δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες καταργούνται συνολικά. Σημαίνει μόνο ότι παύουν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Η οριστική απόσυρσή τους από τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες ακολουθεί μεταγενέστερα, με ορίζοντα την 25η Σεπτεμβρίου 2027.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για δύο διαφορετικές ημερομηνίες που συχνά συγχέονται: η πρώτη αφορά αποκλειστικά τα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ η δεύτερη τη σταδιακή κατάργηση των παλαιών ταυτοτήτων από τις διοικητικές συναλλαγές.