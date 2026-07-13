Τις περισσότερες συμβάσεις με εξπρές υλοποίηση έχει υπογράψει το ΤΕΕ.

Με τρομερό ενδιαφέρον διαβάσαμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στο powergame, σύμφωνα με το οποίο στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης, φορείς του Δημοσίου υπέγραψαν δεκάδες κρατικές συμβάσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ σε συμβούλους επιχειρήσεων, με τα έργα να έχουν χρόνο υλοποίησης από έξι μήνες (στην καλύτερη περίπτωση) μέχρι και ένα μήνα!

Τις περισσότερες συμβάσεις με εξπρές υλοποίηση έχει υπογράψει το ΤΕΕ, που έχει αναδειχθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έναν από τους μεγαλύτερους φορείς διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δημοσίου. Στους αναδόχους βρίσκει κανείς επιμέρους μικρά διαμαντάκια», αλλά αυτά θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο μόνο του 2026 έχει υπογράψει συμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι αυτόν τον μήνα, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Εν προκειμένω, μιλάμε για... γραμμή παραγωγής παραδοτέων σε λίγους μήνες, προκειμένου να εισπραχθούν από τους αναδόχους τα κονδύλια διακοσίων εκατομμυρίων. Αυτά, ως προς την αξία για τους αναδόχους. Τώρα, ποια ακριβώς θα είναι η προστιθέμενη αξία των έργων αυτών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για το Δημόσιο και τους πολίτες, είναι κάτι που μένει να απαντηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ν.Α.