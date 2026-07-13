Tι εντόπισαν οι αρχές και διέταξαν την ανάκληση των επίμαχων παρτίδων.

Οι αρχές ασφάλειας τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (Food Standards Agency – FSA) ανακοίνωσε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του χυμού Capri-Sun Orange, λόγω προβλήματος στη σήμανση του προϊόντος.

Αυτός είναι ο χυμός που ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά συσκευασίες στις οποίες ορισμένα ατομικά σακουλάκια χυμού έχουν επισημανθεί λανθασμένα ως Capri-Sun Orange Zero, ενώ στην πραγματικότητα περιέχουν το κανονικό προϊόν Capri-Sun Orange με τη συνήθη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Το ζήτημα δεν αφορά αλλοίωση ή μικροβιολογικό κίνδυνο, αλλά λανθασμένη ενημέρωση στην ετικέτα, η οποία μπορεί να επηρεάσει καταναλωτές που πρέπει να ελέγχουν αυστηρά την πρόσληψη ζάχαρης.

Στοιχεία προϊόντος που ανακαλούνται

Προϊόν: Capri-Sun Orange

Συσκευασία: 10 x 200 ml

Κωδικοί παρτίδας: L104, L105, L106

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 1 Απριλίου 2027

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Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν και χρειάζεται να περιορίζουν την κατανάλωση ζάχαρης συνιστάται να μην το καταναλώσουν. Η εταιρεία ζητά από τους καταναλωτές να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Πωλείται και στην Ελλάδα

Ο χυμός Capri-Sun Orange διατίθεται και στην ελληνική αγορά, όμως η συγκεκριμένη ανακοίνωση της FSA αφορά τις παρτίδες που εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές ότι οι συγκεκριμένες παρτίδες έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν καλό είναι να ελέγξουν τα στοιχεία της συσκευασίας, ιδιαίτερα τον κωδικό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης.