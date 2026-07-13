Οι αρχές ασφάλειας τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (Food Standards Agency – FSA) ανακοίνωσε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του χυμού Capri-Sun Orange, λόγω προβλήματος στη σήμανση του προϊόντος.
Αυτός είναι ο χυμός που ανακαλείται
Η ανάκληση αφορά συσκευασίες στις οποίες ορισμένα ατομικά σακουλάκια χυμού έχουν επισημανθεί λανθασμένα ως Capri-Sun Orange Zero, ενώ στην πραγματικότητα περιέχουν το κανονικό προϊόν Capri-Sun Orange με τη συνήθη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Το ζήτημα δεν αφορά αλλοίωση ή μικροβιολογικό κίνδυνο, αλλά λανθασμένη ενημέρωση στην ετικέτα, η οποία μπορεί να επηρεάσει καταναλωτές που πρέπει να ελέγχουν αυστηρά την πρόσληψη ζάχαρης.
Στοιχεία προϊόντος που ανακαλούνται
Προϊόν: Capri-Sun Orange
Συσκευασία: 10 x 200 ml
Κωδικοί παρτίδας: L104, L105, L106
Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 1 Απριλίου 2027
Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές
Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν και χρειάζεται να περιορίζουν την κατανάλωση ζάχαρης συνιστάται να μην το καταναλώσουν. Η εταιρεία ζητά από τους καταναλωτές να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Πωλείται και στην Ελλάδα
Ο χυμός Capri-Sun Orange διατίθεται και στην ελληνική αγορά, όμως η συγκεκριμένη ανακοίνωση της FSA αφορά τις παρτίδες που εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές ότι οι συγκεκριμένες παρτίδες έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν καλό είναι να ελέγξουν τα στοιχεία της συσκευασίας, ιδιαίτερα τον κωδικό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης.