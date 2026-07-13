H Πηνελόπη Αναστασοπούλου τραγούδησε το Unforgiven The Unforgiven II και κέρδισε μια θέση στην καρδιά και τα social media των Metallica.

Οι Metallica στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ελλάδα και αυτή τη φορά το ρίχουν πάνω στην Πηνελόπη Αναστασοπούλου.



Η γνωστή ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered).



Ο διαγωνισμός δημιουργήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered) και απευθυνόταν σε fans από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ ReLoad.



Χιλιάδες μουσικοί, performers και καλλιτέχνες ανταπρίθηκαν με τις συμμετοχές τους, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις δημιουργίες που θα ξεχώριζαν οι ίδιοι οι Metallica.



Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου συμμετείχε στις 27 Ιουνίου με τη δική της προσέγγιση στο εμβληματικό The Unforgiven II, κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές.





Η παρουσία της στα επίσημα social media των Metallica συνοδεύτηκε από τον χαρακτηρισμό «Honorable Mention», ενώ η συμμετοχή της παρουσιάστηκε ως η τρίτη κατά σειρά διάκριση της συγκεκριμένης εβδομάδας.



Η επιλογή της Πηνελόπης Αναστασοπούλου από ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η δημιουργικότητα μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και σε έναν διαγωνισμό με συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο.



Δείτε εδώ ολόκληρο το cover:



{https://youtu.be/9z1k2gddEDY?si=NppxlGzzmZJXQ6uh}