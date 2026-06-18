Το Dnews σάς δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Nick Cave στο Release Athens 2026.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν προσκλήσεις για τη συναυλία του Nick Cave για τα 10 χρόνια του Release Athens, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Νερού.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 23.06.2026 στις 12:00.

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Η συναυλία του Nick Cave στο Release Athens

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Nick Cave & The Bad Seeds, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια χρονιά – ορόσημο, καθώς συμπληρώνεται μια δεκαετία από το ξεκίνημα του φεστιβάλ.

Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και η καθηλωτική μπάντα του, επιστρέφουν στη χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο, για μία ακόμα μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της Wild God Tour, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ζωντανές εμπειρίες των τελευταίων ετών, παγκοσμίως.

Οι Nick Cave & The Bad Seeds σχηματίστηκαν το 1983, μετά τη διάλυση των Birthday Party, και γρήγορα παγιώθηκαν ως ένα από τα πιο πρωτοπόρα και καταξιωμένα συγκροτήματα της post-punk εποχής. Ο ήχος τους εξελίσσεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τη λυρική ματιά του ηγέτη τους: από το σκοτεινό χάος του “From Her to Eternity” (1984) μέχρι τη σκεπτόμενη διάθεση του “Wild God” (2024), o Cave μαζί με τους Bad Seeds δεν σταμάτησαν να δημιουργούν τραγούδια που αγγίζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας μία περίοπτη θέση στη rock ‘n’ roll αιωνιότητα.

Παρότι η σύνθεση των Bad Seeds έχει μεταβληθεί μέσα στα χρόνια, το συγκρότημα παρέμεινε πάντα μια μουσική δύναμη εξίσου ισχυρή με τον Αυστραλό super star, γεμάτη σπουδαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες (ανάμεσά τους πλέον και ο Colin Greenwood των Radiohead) που στηρίζουν το έργο του με μια σπάνια σταθερότητα και δημιουργική συνέπεια, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την κυκλοφορία του “Wild God”, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και κατέκτησε το Top 10 σε αρκετές χώρες.

Η περιοδεία που ακολούθησε όχι μόνο έκανε sold out το ευρωπαϊκό σκέλος της, αλλά χαρακτηρίστηκε συνολικά ως μία από τις κορυφαίες live εμπειρίες των ημερών μας, ένα θέαμα γεμάτο ένταση και συγκίνηση, που περιέχει ισόποσες δόσεις μελαγχολίας και λύτρωσης, και χαρακτηρίζεται από μία μοναδική επαφή με το κοινό, τοποθετώντας τους δημιουργούς του οριστικά στο κορυφαίο επίπεδο ανάμεσα στους headliners της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι Nick Cave & The Bad Seeds επιστρέφουν στο Release Athens και την Πλατεία Νερού για να παρουσιάσουν ένα setlist που περιλαμβάνει τραγούδια και από τις τέσσερις δεκαετίες της καριέρας τους και να μας θυμίσουν ότι παραμένουν ένα από τα πιο συναρπαστικά live acts του πλανήτη.

Μαζί του θα είναι ο Baxter Dury, μία από τις πιο ιδιόρρυθμες και ευφυείς παρουσίες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής.

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