Η υπόθεση της βραχυχρόνιας μίσθωσης αφορά σε φορολογική κάτοικο Σερβίας.

Μια σειρά από παραλείψεις στη διαχείριση τριών διαμερισμάτων ήταν αρκετή για να οδηγήσει φορολογούμενη σε πρόστιμα 47.600 ευρώ, αναδεικνύοντας τις φορολογικές «παγίδες» που κρύβει η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η υπόθεση αφορά σε φορολογική κάτοικο Σερβίας, η οποία εκμεταλλευόταν τρία διαμερίσματα σε δημοφιλή προορισμό στη Βόρειο Ελλάδα. Ο έλεγχος έδειξε ότι το πρόβλημα δεν περιοριζόταν σε μία παράβαση, αλλά σε διαφορετικές υποχρεώσεις που δεν είχαν τηρηθεί και οι οποίες, όταν προστέθηκαν, εκτόξευσαν τον τελικό λογαριασμό.

Το πρώτο -και ακριβότερο - λάθος αφορούσε τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ. Κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, ενώ ο σχετικός αριθμός εγγραφής πρέπει να εμφανίζεται στις αναρτήσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα άλλα μέσα προβολής.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι η υποχρέωση εξετάζεται ανά ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι όταν η ίδια παράβαση αφορά περισσότερα διαμερίσματα, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα 5.000 ευρώ για καθένα

Στην περίπτωση των τριών ακινήτων, επιβλήθηκαν πρόστιμα 5.000 ευρώ για καθένα, δηλαδή 15.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος. Καθώς οι καταλογισμοί αφορούσαν τρεις διαφορετικές φορολογικές περιόδους, μόνο οι συγκεκριμένες παραβάσεις οδήγησαν σε επιβάρυνση 45.000 ευρώ.

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Το δεύτερο ζήτημα συνδεόταν με τον αριθμό των ακινήτων. Η εκμετάλλευση τριών ή περισσότερων ακινήτων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις της φορολογικής νομοθεσίας, να αποκτήσει χαρακτήρα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό ενεργοποιεί πρόσθετες υποχρεώσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να αντιμετωπίζει όπως στην απλή εκμίσθωση ενός ή δύο ακινήτων.

Στον συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση έναρξης εργασιών. Για την παράλειψη αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ.

Το τρίτο λάθος ήταν η μη τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών αρχείων. Από τη στιγμή που η δραστηριότητα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως επιχειρηματική, δημιουργούνται και αντίστοιχες λογιστικές υποχρεώσεις. Η παράλειψη οδήγησε σε νέο πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Ο «λογαριασμός» έτσι έφθασε συνολικά τα 47.600 ευρώ. Η ιδιοκτήτρια προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, προβάλλοντας μεταξύ άλλων έλλειψη υπαιτιότητας, ανεπαρκή αιτιολόγηση των προστίμων, δυσαναλογία της επιβάρυνσης και οικονομική αδυναμία. Η προσφυγή, ωστόσο, απορρίφθηκε.