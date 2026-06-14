Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει επίσης ότι η διάταξη καταλύει την αρχή της διοικητικής συνέχειας και της προβλεψιμότητας, καθώς η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης συνδέεται με το ίδιο το ακίνητο και τις προδιαγραφές του και όχι με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη διάταξη της παραγράφου 2Γ του άρθρου 5 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει την αυτόματη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε περίπτωση μεταβίβασής τους, ακόμη και όταν αυτή πραγματοποιείται λόγω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, στις περιοχές όπου ισχύει προσωρινός περιορισμός.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ως πρωτοφανή επίθεση κατά της ελληνικής οικογένειας και της ιδιωτικής περιουσίας, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Όπως επισημαίνει, η διάταξη επηρεάζει ακόμη και περιπτώσεις κληρονομιάς ή μεταβίβασης ακινήτων μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, στερώντας από τους νέους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα συνέχισης μιας νόμιμης και παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η πρόβλεψη αυτή προκαλεί αυθαίρετη απομείωση της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας, καθώς αφαιρεί από το ακίνητο μια υφιστάμενη και νόμιμη χρήση αποκλειστικά λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι πρόκειται για έμμεσο περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας, γεγονός που υποβαθμίζει αδικαιολόγητα την εμπορική και χρηστική αξία του ακινήτου.

Παράλληλα, κάνει λόγο για κοινωνική και οικονομική αδικία στις οικογενειακές μεταβιβάσεις, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο να τιμωρούνται οι οικογένειες όταν επιλέγουν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους ή όταν οι κληρονόμοι αποκτούν ακίνητα μετά τον θάνατο συγγενών τους. Όπως αναφέρει, η απώλεια του δικαιώματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στερεί από τα νοικοκυριά ένα σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα, στο οποίο έχουν επενδύσει χρόνο, χρήμα και προσπάθεια.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει επίσης ότι η διάταξη καταλύει την αρχή της διοικητικής συνέχειας και της προβλεψιμότητας, καθώς η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης συνδέεται με το ίδιο το ακίνητο και τις προδιαγραφές του και όχι με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Κατά την άποψή της, η αυτόματη διακοπή της ισχύος της λόγω μεταβίβασης δημιουργεί ανασφάλεια στην αγορά και αποθαρρύνει τις συναλλαγές.

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Η Ομοσπονδία εκτιμά ακόμη ότι το μέτρο συνιστά μια αναίτια και αναποτελεσματική επίθεση κατά του θεσμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς να αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αγορά της μακροχρόνιας κατοικίας. Ως παράδειγμα αναφέρει την περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου το πακέτο μέτρων «Mais Habitação» του 2023 επέβαλε αντίστοιχους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίοι όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως σημειώνει, η πορτογαλική κυβέρνηση προχώρησε το 2024 στην ανατροπή των περισσότερων από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καταργώντας μεταξύ άλλων την αναστολή έκδοσης νέων αδειών, την υποχρεωτική λήξη τους μετά από πέντε χρόνια, τη μη μεταβιβασιμότητα των αδειών σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, καθώς και τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, έγινε επειδή τα μέτρα θεωρήθηκαν υπερβολικά και επιζήμια για τον τουρισμό και την οικονομία, ενώ είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες, επαγγελματίες και τοπικές αρχές.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την απόσυρση της επίμαχης διάταξης και προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 2Γ, ώστε η εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης να παραμένει ενεργή και να ακολουθεί το ακίνητο κατά τη μεταβίβασή του. Παράλληλα, εισηγείται την υποχρεωτική δήλωση της αλλαγής ιδιοκτησίας στην ΑΑΔΕ από τον νέο ιδιοκτήτη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προκειμένου να επικαιροποιούνται τα φορολογικά στοιχεία χωρίς να απαξιώνεται η περιουσία των πολιτών και χωρίς να πλήττεται το εισόδημα που προκύπτει από την τουριστική δραστηριότητα, η οποία, όπως υποστηρίζει, συνεισφέρει τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως στην εθνική οικονομία.