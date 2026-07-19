Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν αφενός τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται ότι μια κατοικία είναι ουσιαστικά κενή και αφετέρου το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την υποβολή αίτησης.

Αλλαγές στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» - Ανακαινίζω 2026 φέρνει η κοινή υπουργική απόφαση 116171 ΕΞ 15-07-2026 (ΦΕΚ Β΄ 4372/16-07-2026), η οποία τροποποιεί την αρχική απόφαση του Ιουνίου και διευρύνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι νέες ρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες για να μπορει να είναι ελκυστικό το πρόγραμμα αφορούν αφενός τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται ότι μια κατοικία είναι ουσιαστικά κενή και αφετέρου το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την υποβολή αίτησης.

Η αλλαγή

Η πρώτη και πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά τις κατοικίες που παραμένουν κλειστές, χωρίς όμως να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους. Μέχρι σήμερα, αρκετοί ιδιοκτήτες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ένταξη στο πρόγραμμα επειδή, παρά το γεγονός ότι τα ακίνητά τους δεν χρησιμοποιούνταν, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρέμενε ενεργή για πρακτικούς λόγους.

Με τη νέα απόφαση, καθιερώνεται ένα σαφές και αντικειμενικό κριτήριο. Συγκεκριμένα, για κατοικίες στις οποίες δεν έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης έως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας, θα θεωρείται ότι είναι ουσιαστικά κενές εφόσον η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2024 και 2025 είναι μικρότερη από 100 κιλοβατώρες (kWh), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Το συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί περίπου στο 2% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μιας κατοικίας στην Ελλάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, στοιχείο που αποτυπώνει με σαφήνεια ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται στην πράξη.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Η νέα υπουργική απόφαση μειώνει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας που πρέπει να διαθέτει ο αιτών. Πλέον, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν όσοι διαθέτουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% σε κατοικία που πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συχνές στην ελληνική αγορά ακινήτων λόγω κληρονομιών, γονικών παροχών και οικογενειακών μεταβιβάσεων. Μέχρι σήμερα, αρκετοί συνιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δράση εξαιτίας των αυστηρότερων προϋποθέσεων που ίσχυαν ως προς το ποσοστό ιδιοκτησίας.

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Οι δύο αυτές παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότερες κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα. Στόχος της δράσης παραμένει η ανακαίνιση και η επαναφορά στην αγορά κατοικιών που παραμένουν ανεκμετάλλευτες, συμβάλλοντας τόσο στην αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος όσο και στην ενίσχυση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών.

Δεν μεταβάλλονται οι βασικοί όροι

Κατά τα λοιπά, η νέα κοινή υπουργική απόφαση δεν μεταβάλλει τους βασικούς όρους της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας». Εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλέψεις της αρχικής απόφασης του Ιουνίου σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και το σύνολο των κανόνων υλοποίησης του προγράμματος.

Για αυτό και έως σήμερα έχουν εκδοθεί μόνο 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000. Η πλατφόρμα επιτρέπει την έκδοση της βεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας αυτόματα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anakainisi.gov.gr ή μέσω του gov.gr. Για τις κλειστές κατοικίες η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τις ανοικτές κατοικίες παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2026.

Σε δεύτερο στάδιο της δράσης, οι κάτοχοι της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας θα υποβάλουν αίτηση σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη μείωση του κόστους στέγασης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.