Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα και ελιές στο χωριό Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Κύμη ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Λόγω της φωτιάς το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Επισκοπής να απομακρυνθούν από το χωριό.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Επισκοπή απομακρυνθείτε προς Βρύση. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2078437310220148817}