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Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως έως 7 Μποφόρ.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Πλοκαμιάνα Κισσάμου Χανίων Κρήτης το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Επιτόπου έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2078418368248336490}