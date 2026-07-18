Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Πλοκαμιάνα Κισσάμου Χανίων Κρήτης το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Επιτόπου έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα.
Μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
{https://x.com/112Greece/status/2078418368248336490}