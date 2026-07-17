Ποια είναι η επικίνδυνη ουσία που εντοπίστηκε στο δημοφιλές παιχνίδι - Η ανακοίνωση ανάκλησης από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη για παιδικό παιχνίδι τύπου Squeezy Dumplings, το οποίο ανακαλείται καθώς εντοπίστηκε υπερβολική συγκέντρωση βενζολίου, ουσίας που θεωρείται καρκινογόνα.

Η ειδοποίηση δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 Ιουλίου, στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Το προϊόν, που ανήκει στην κατηγορία των μαλακών παιχνιδιών (soft toys) και έχει κατασκευαστεί στην Κίνα, δεν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Πρόκειται για μαλακό παιχνίδι (soft toy), συγκεκριμένα ένα πλαστικό δοχείο τύπου καλαθιού που περιέχει ένα μικρό παιχνίδι σε σχήμα ζυμαρικού (dumpling), κατασκευής Κίνας.

Σύμφωνα με τον έλεγχο, η συγκέντρωση βενζολίου που μετρήθηκε ανέρχεται σε 0,002%. Η ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς η έκθεση σε μεγάλες ποσότητες συνδέεται με καρκινογόνες επιδράσεις, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και προβλήματα στο πεπτικό σύστημα.

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Οι αρμόδιες αρχές έχουν ζητήσει τη διακοπή της πώλησης του προϊόντος, ενώ ο διανομέας προχώρησε σε ανάκληση από τους καταναλωτές.

Το προϊόν έχει διακινηθεί και στην ελληνική αγορά, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη προσοχής από τους καταναλωτές. Όσοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο παιχνίδι καλούνται να μην το χρησιμοποιούν και να επικοινωνήσουν με το σημείο αγοράς για την επιστροφή του.