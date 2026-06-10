Η ανάκληση περιλαμβάνει αρώματα ιδιαίτερα γνωστών brands, όπως Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Paul Smith, Beyoncé και Rihanna.

Μαζική ανάκληση γυναικείων αλλά και αντρικών αρωμάτων ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές λόγω σοβαρού χημικού κινδύνου. Ειδικότερα, οι βρετανικές αρχές για την ασφάλεια προϊόντων ανακοίνωσαν την ανάκληση συγκεκριμένων αρωμάτων που διατέθηκαν από την αλυσίδα Savers Health and Beauty, λόγω σοβαρού χημικού κινδύνου για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Office for Product Safety and Standards (OPSS), στα συγκεκριμένα προϊόντα εντοπίστηκαν οι ουσίες butylphenyl methylpropional (BMHCA ή Lilial) και hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. Πρόκειται για συστατικά που έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που τα συνδέουν με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Ειδικότερα, η ουσία Lilial θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα, να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη, αλλά και να οδηγήσει σε αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση στις συγκεκριμένες ουσίες. Παρότι δεν σημαίνει ότι κάθε χρήστης θα εμφανίσει πρόβλημα υγείας, οι κανονισμοί της ΕΕ προβλέπουν την πλήρη απαγόρευσή τους στα καλλυντικά λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην αναπαραγωγική υγεία και της δυνατότητας πρόκλησης ευαισθητοποίησης του δέρματος.

Η ανάκληση αφορά συνολικά δεκαπέντε αρώματα διαφόρων brands που πωλήθηκαν σε καταστήματα Savers, μεταξύ των οποίων:

Ben Sherman Gold 100ml Eau De Toilette

Beyoncé Rise 30ml Eau De Toilette

Calvin Klein Encounter 30ml

CK One 50ml

Davidoff Hot Water (60ml & 110ml)

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FCUK 3 Female 100ml

FCUK Original Her 100ml

Jean Paul Gaultier Classique 50ml

Kenzo Flower 50ml

Missguided Babe Power 10ml

Paul Smith Men 100ml

Rihanna Kiss 100ml

Thierry Mugler Secret 50ml

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να τα επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς, ώστε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η ανάκληση αφορά μόνο προϊόντα που φέρουν τους συγκεκριμένους γραμμωτούς κωδικούς και παρτίδες που αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση.