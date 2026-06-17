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«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Νέο επεισόδιο, απόψε στις 23:30

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 72ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη ζει τη μέρα της αιμοδοσίας με έντονη φόρτιση, καθώς μια προσωπική εκκρεμότητα παραμένει ανοιχτή και η απουσία του Απόστολου δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη διαχείριση της κατάστασης.

Η Ιουλία συνοδεύει τον Κυριάκο στις εξετάσεις του, προσπαθώντας να διατηρήσει ψυχραιμία, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από την υγεία του την κρατά σε διαρκή ανησυχία.

Η Ασπασία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η Θεοδώρα αλλάζει και απομακρύνεται, όταν μικρές ενδείξεις της αποκαλύπτουν έναν κόσμο που δεν ελέγχει πια όπως πριν. Η Πολυξένη αφήνεται περισσότερο στη σχέση της με τον Θαλή, όμως η απόσταση που κρατά εκείνος και η ανάγκη της να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της την κάνουν να νιώθει εκτεθειμένη.

{https://www.youtube.com/watch?v=v5ut11ZhvBM}

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Η Μαγδαληνή προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες στην οικογένεια μετά από τη δολοφονία του Μάρκου, ενώ μια φαινομενικά απλή πρόσκληση δείχνει πως ζητήματα του παρελθόντος παραμένουν παρόντα.

Η Φωτεινή υποψιάζεται την Τερέζα:

{https://www.youtube.com/watch?v=84Dwp9r71fU}

Η Θεοδώρα πληγώνει τη μητέρα της με τα λόγια της:

{https://www.youtube.com/watch?v=xH8wjodBKzw}

Ο Φωκάς προσπαθεί να βρει συμμάχους αλλά ο Αργύρης απειλεί τους πάντες:

{https://www.youtube.com/watch?v=vr5I7ackY08}

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 και Παρασκευή στις 23:00.