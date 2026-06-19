Όσα θα δούμε στα δύο τελευταία επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Την Τρίτη 23 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στις 22:00

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της.

Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

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Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 21:00

Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του.

Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.