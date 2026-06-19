Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει στην «ατίθαση» Νάπολη και ανακαλύπτει την αυθεντική ψυχή της ιταλικής γαστρονομίας Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:00.

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από τη Νάπολη την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:00 στον Alpha!

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει μέχρι τη Νάπολη της Ιταλίας και προσκαλεί το τηλεοπτικό κοινό σε μια συναρπαστική γαστρονομική εξερεύνηση στην «καρδιά» του ιταλικού Νότου. Γνωστή και ως η «πιο ελληνική πόλη της Ιταλίας», η Νάπολη είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη στη χώρα και αποτελεί σημαντικό της λιμάνι.

Από τα στενά σοκάκια του κέντρου μέχρι την παραλιακή της και τις κουζίνες που διατηρούν ζωντανές συνταγές αιώνων, ο Άκης ανακαλύπτει μια πολύβουη πόλη που ζει και αναπνέει μέσα από το φαγητό της.

Με ξεναγό του την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας, Ξένια Μαρινάκη, ο Άκης περιηγείται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, επισκέπτεται εμβληματικές πλατείες και αγορές και φτάνει στην περίφημη πιτσαρία της οικογένειας Sorbillo, όπου ανακαλύπτει γιατί η αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα θεωρείται σημείο αναφοράς της παγκόσμιας γαστρονομίας.

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Έπειτα, ο Άκης ακολουθεί την Άννα και τον Πολύκαρπο, ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζει εδώ και χρόνια στη Νάπολη, σε μία στάση αφιερωμένη στην τέχνη των φρέσκων ζυμαρικών. Σε ένα μικρό εργαστήρι με μεγάλη παράδοση, ο γλυκύτατος Oscar Leonessa ετοιμάζει χειροποίητες δημιουργίες όπως ραβιόλι με μοτσαρέλα, αφράτα γεμιστά νιόκι και ανιολότι, γεμίζοντας το τραπέζι με υπέροχα αρώματα και γεύσεις.

Στη συνέχεια ο Άκης βάζει στόχο να περπατήσει στο «Μονοπάτι των Θεών», από τις πιο εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές στον κόσμο που ξεκινάει απ’ το χωριό Μπομεράνο. Η διαδρομή του κατά μήκος των απόκρημνων βράχων της Ακτής Αμάλφι καταλήγει σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και το καταφύγιο ενός καλόκαρδου βοσκού όπου γεύεται τους καρπούς της ιταλικής γης.

Επιστρέφοντας στην πόλη, είναι οι μυρωδιές από ρούμι, τυρί κρέμα και μαρμελάδα που τον οδηγούν στο ιστορικό ζαχαροπλαστείο Attanasio για ζεστή σφολιατέλα, τραγανά κανόλι και κάμποσα ακόμη λαχταριστά ιταλικά γλυκά.

Στην πιτσαρία Di Matteo, ο Άκης απολαμβάνει τις φρεσκοψημένες ζύμες που βγαίνουν ασταμάτητα απ’ τον ξυλόφουρνο, ενώ μια Κρητικοπούλα, που έχει κάνει τη Νάπολη δεύτερη πατρίδα της, τον ξεναγεί στην ολοζώντανη Ισπανική Συνοικία, με στάση στην παραδοσιακή τρατορία da Nennella για ένα κλασικό λαϊκό ναπολιτάνικο γεύμα.

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Ο Άκης Πετρετζίκης συνεχίζει το γευστικό του ταξίδι στο Molo17

Με φόντο τον μαγευτικό κόλπο της Νάπολης και θέα στα νησιά Κάπρι και Ίσκια, ο Άκης συνεχίζει το γαστρονομικό του ταξίδι.

Στο Molo17, ανακαλύπτει τη θαλασσινή πλευρά της πόλης μέσα από πιάτα όπως χταπόδι κεμπάπ, καρπάτσιο τόνου και γαρίδες τυλιγμένες σε μπέικον, σε μια έντονη γευστική εμπειρία που ξεχωρίζει.

Στην Αγορά Torretta ανακαλύπτει το θρυλικό μαγειρείο Cibi Cotti Nonna Anna, απ’ τα «διαμαντάκια» της πόλης για μαγειρευτά και δυνατό «gateau», ένα παραδοσιακό πιάτο της Νότιας Ιταλίας με ρίζες στον 18ο αιώνα.

Από τη θάλασσα στο ηφαίστειο, η γεύση της Νάπολης αλλάζει σκηνικό. Ο Άκης φτάνει στις ηφαιστειακές πλαγιές του Βεζούβιου και επισκέπτεται τους αμπελώνες της παθιασμένης οικογένειας οινοποιών Russo. Εκεί, δοκιμάζει το εμβληματικό κρασί της περιοχής, που παράγεται από γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών με ιστορία χιλιάδων ετών.

Ανηφορίζοντας μέχρι τη συνοικία Βόμερο με τα κομψά κτίρια και τα καταπράσινα σοκάκια, ο Άκης εντοπίζει έναν βέρο Ναπολιτάνο μάγειρα που παντρεύει την ιταλική του ταυτότητα με την αγάπη του για την Ελλάδα, μαγειρεύοντας από μουσακά και κολοκυθοκεφτέδες μέχρι γύρο χοιρινό.

Μετά από μια συναρπαστική περιπλάνηση στις γεύσεις και τις γειτονιές της Νάπολης, ο Άκης ολοκληρώνει το ταξίδι του εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» της ιταλικής φιλοξενίας: γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι. Με οικοδεσπότη τον Ελληνο-Ιταλό Νίκο και την οικογένειά του, μοιράζεται πολύτιμες στιγμές, γεύσεις και ιστορίες που αναδεικνύουν τους διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία - επιβεβαιώνοντας, βέβαια, πως το καλό φαγητό παραμένει παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας που φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του «Akis’ Food Tour» που υπόσχεται να ξυπνήσει τις αισθήσεις, να εμπνεύσει τους λάτρεις του καλού φαγητού και να μας ταξιδέψει σε έναν από τους πιο γοητευτικούς γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.