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«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 23:00 στον Alpha!

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 74ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη παρεξηγεί τη συνάντηση του Άγγελου με τη Μαργκερίτ, η Ιουλία βρίσκεται σε σοκ μετά τη δολοφονία του Φωκά, η Ασπασία κάνει το χατίρι στη Στέλλα και τραγουδάει στο μαγαζί για τελευταία φορά, η Πολυξένη δοκιμάζεται επαγγελματικά και συναισθηματικά και η Μαγδαληνή βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης συζήτησης για τη δουλειά της.

Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με την δολοφονία του Φωκά και προσπαθεί να σταθεί όρθια για τα παιδιά της μέσα σε ένα σπίτι βυθισμένο στο πένθος και την οργή.

Η Πολυξένη δοκιμάζεται επαγγελματικά και συναισθηματικά, καθώς οι εντάσεις στον χώρο της δουλειάς και οι αμφιβολίες για τις προσωπικές της επιλογές την κάνουν να νιώθει εκτεθειμένη και μόνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=qQaqmJmy4gg}

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Η Ασπασία συγκρούεται ανοιχτά με τον Σταύρο για τον τρόπο που χειρίζονται τη Θεοδώρα, προσπαθώντας να προστατεύσει την κόρη της χωρίς να διαλύσει τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές ισορροπίες.

Η Μαγδαληνή βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης συζήτησης για τη δουλειά της, καθώς οι αντιδράσεις του Οδυσσέα και οι υπόγειες εντάσεις φέρνουν στην επιφάνεια παλιές ανασφάλειες.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη επίσκεψη που την αναγκάζει να αντιμετωπίσει καταστάσεις τις οποίες προσπαθούσε να κρατήσει σε απόσταση, την ώρα που οι ισορροπίες γύρω της αρχίζουν να δοκιμάζονται.

Η οικογένεια του Φωκά μαθαίνει για το θάνατό τους:

{https://www.youtube.com/watch?v=J-Gn2p_izGg}

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στη Θεώνη ότι ο Γεράσιμος είναι γιος του:

{https://www.youtube.com/watch?v=JSDbM8fIdw0}

Η Ασπασία τραγουδάει για τελευταία φορά για χάρη της κόρης της:

{https://www.youtube.com/watch?v=OY2iDDe7Wg4}

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 και Παρασκευή στις 23:00.