Μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν του «Buongiorno». Η ανακοίνωση της παρουσιάστριας.

Το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε ότι πλησιάζει το τέλος της εκπομπής για τη φετινή σεζόν.

Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» κατά την έναρξη της εκπομπής υποδέχτηκε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, τονίζοντας ότι την ερχόμενη Παρασκευή ολοκληρώνεται η φετινή τηλεοπτική σεζόν.

«Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα και στην όμορφη Κύπρο που μας παρακολουθεί ζωντανά για φέτος, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή που θα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν και θα σας πούμε καλό καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djct4bq2e8sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η παρουσιάστρια το τέλος του «Buongiorno» αναμένεται για την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν έρθει ο Ιούλιος.