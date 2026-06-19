Ο σύζυγός της δίνει ακόμα τη δική του μάχη σε κέντρο αποκατάστασης.

Η Φανή Χαλκιά μίλησε με ειλικρίνεια για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η οικογένειά της, αναφερόμενη στη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Λούη Καραμάνου, και στις επιπτώσεις που αυτή είχε στην καθημερινότητά τους.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», η χρυσή Ολυμπιονίκης περιέγραψε τον αγώνα αποκατάστασης που δίνει ο σύζυγός της τα τελευταία δυόμισι χρόνια, τονίζοντας τη δύναμη και την επιμονή που επιδεικνύει στην προσπάθειά του να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσιολογική ζωή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα δύο παιδιά τους, εξηγώντας πως η ξαφνική αλλαγή που έφερε η κατάσταση της υγείας του πατέρα τους δημιούργησε έντονα συναισθήματα ανασφάλειας. Όπως αποκάλυψε, για μεγάλο διάστημα δυσκολεύονταν ακόμη και να τη βλέπουν να φεύγει από το σπίτι, φοβούμενα μήπως δεν επιστρέψει, ενώ σταδιακά προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή τη νέα πραγματικότητα χωρίς όμως να έχουν ξεπεράσει πλήρως το τραυματικό βίωμα.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε στις αρχές του 2017, παρότι γνωρίζονταν ήδη πολλά χρόνια. Λίγο αργότερα απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, ενώ το 2020 η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό και του δεύτερου παιδιού τους.

Η ζωή τους άλλαξε δραματικά όταν ο Λούης Καραμάνος υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος πριν από περίπου δυόμισι χρόνια. Έκτοτε νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης, συνεχίζοντας τη δική του δύσκολη μάχη, με τη Φανή Χαλκιά να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντας παράλληλα και τα δύο τους παιδιά μέσα σε αυτή τη δοκιμασία.

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