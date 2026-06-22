Τα παιχνίδια γράφουν ιστορία στις αίθουσες.

H επιστροφή του Γούντι και του Μπαζ έσπασε τα παγκόσμια ταμεία. Το «Toy Story 5» έκανε το ντεμπούτο του με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κυριάρχησε στο αμερικανικό box office με 160 εκατομμύρια δολάρια σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα που έχει κάνει -μέχρι στιγμής- ταινία στην Αμερική, ξεπερνώντας το «Super Mario Galaxy Movie» (131,7 εκατομμύρια δολάρια) της Universal.

Η πέμπτη συνέχεια της ταινίας των Disney-Pixar, έχει κάνει επίσης το καλύτερο ντεμπούτο του αγαπημένου franchise «Toy Story», ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε καταγράψει το «Toy Story 4» του 2019 με 120 εκατομμύρια δολάρια.

Και τα ρεκόρ του Toy Story 5, δεν σταματούν εδώ. Η ταινία σημείωσε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία για ταινία κινουμένων σχεδίων, πίσω μόνο από το «Incredibles 2» του 2018 (182,7 εκατομμύρια δολάρια).

Εκτός Αμερικής, το ντεμπούτο Toy Story 5 απέφερε έσοδα 152 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας το εντυπωσιακό συνολικό ποσό των 312 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.



Για την ιστορία, το budget της πέμπτης ταινίας, σε 250 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα παγκόσμιας προώθησης.



Και όλα τα παραπάνω είναι μόνο η αρχή, καθώς το «Toy Story 5» αναμένεται να παραμείνει η απόλυτη επιλογή για τις οικογένειες τις επόμενες -αρκετές- εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική βαθμολογία, 94% και 95% στο Rotten Tomatoes από κριτικούς και κοινό.

{https://youtu.be/6iyoZt_F_6I?si=-SFeAuMa9__8Hl3Y}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε σκηνοθεσία του βετεράνου της Pixar Άντριου Στάντον, η πέμπτη ταινία της σειράς ακολουθεί τον Γούντι (Τομ Χανκς), τον Μπαζ (Τιμ Άλεν), την Τζέσι (Τζόαν Κούσακ) και την υπόλοιπη παρέα που αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad (φωνή της Γκρέτα Λι), ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Μπόνι. Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο;

Στην ταινία θα δούμε επίσης την πολυαναμενόμενη επανένωση του Γούντι και του Μπαζ, μετά την απόφαση του πρώτου να αφήσει την παρέα και να αρχίσει να βοηθάει παιχνίδια που έχουν χαθεί, όπως είδαμε στο τέλος της ταινίας «Toy Story 4» του 2019.

Καθώς τα παιχνίδια αντιμετωπίζουν τις νέες εξελιγμένες τεχνολογικές συσκευές του σήμερα, θα χρειαστούν τη βοήθεια όλων των γνωστών και αλλά και των ολοκαίνουργιων χαρακτήρων για να τις αντιμετωπίσουν.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ένα νέο τραγούδι, το «I Knew It, I Knew You», για το soundtrack.

{https://youtu.be/hDU4GB1PTxc?si=BNyo0d4HGRrTMVge}

Η επέλαση του animation

Αν και τα κινούμενα σχέδια έχουν αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, οι συνέχειες ταινιών animated έχουν γνωρίσει εκρηκτική αύξηση στη δημοτικότητά τους στα ταμεία.

Για παράδειγμα, η συνέχεια της Disney «Inside Out 2» του 2024 και το «Zootopia 2» του 2025 ολοκλήρωσαν την πορεία τους στα ταμεία με 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Αν αυτές οι ταινίες αποτελούν ένδειξη για την πορεία του «Toy Story 5» στις αίθουσες, τότε είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα γίνει η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του franchise (ξεπερνώντας το «Toy Story 4» με 1,07 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς και μία από τις πιο εμπορικές ταινίες της χρονιάς.