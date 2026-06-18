Πάμε θερινό για ψυχολογικό τρόμο, επανεκδόσεις που δεν χάνονται και το πέμπτο κεφάλαιο του αγαπημένου μας animation.

Το Τoy Story επιστρέφει με τη νέα, πέμπτη ταινία που θα απολαύσουν μικρά και μεγάλα παιδιά, ενώ μια νέα ταινία τρόμου θα γίνει... Εμμονή και στους Έλληνες φαν του είδους, καθώς μαζί με το Backrooms σαρώνουν ήδη το παγκόσμιο box office.



Οι σινεφίλ δεν πρέπει να χάσουν την επανακυκλοφορία αριστουργηματικού «Ψυχώ» του Αλφρεντ Χίτσκοκ και το πάντα αγαπημένο «Αμελί» με Οντρέ Τοτού.

Toy Story 5

Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad (φωνή της Greta Lee), ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie. Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο;

Στην ταινία θα δούμε επίσης την πολυαναμενόμενη επανένωση του Woody και του Buzz, μετά την απόφαση του Woody να αφήσει την παρέα και να αρχίσει να βοηθάει παιχνίδια που έχουν χαθεί, όπως είδαμε στο τέλος της ταινίας «Toy Story 4» του 2019. Καθώς τα παιχνίδια αντιμετωπίζουν τις νέες εξελιγμένες τεχνολογικές συσκευές του σήμερα, θα χρειαστούν τη βοήθεια όλων των γνωστών και αλλά και των ολοκαίνουργιων χαρακτήρων για να τις αντιμετωπίσουν.

{https://youtu.be/6iyoZt_F_6I?si=D1F8m8PktnOLMBbI}

Εμμονή (Obsession)

Στην προσπάθειά του να κερδίσει την καρδιά του μεγάλου του έρωτα, ο Μπέαρ, καταφεύγει σε ένα υπερφυσικό παιχνίδι, που ονομάζεται «One Wish Willow». Όταν οι επιθυμίες του αρχίζουν να πραγματοποιούνται, ανακαλύπτει πως κάθε ευχή κρύβει ένα σκοτεινό και επικίνδυνο αντίτιμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/-znr66qODKY?si=iu0mXlbZ80s6VI7C}

Leviticus

Από τους παραγωγούς των ταινιών Talk to Me και The Babadook, έρχεται ένα καθηλωτικό horror, που συνδυάζει τρόμο, ένταση, μυστήριο και ρομαντισμό εξερευνώντας τις πιο βαθιές επιθυμίες και τους σκοτεινούς ανθρώπινους φόβους.

Σε μία μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Νέιμ (Τζο Μπερντ) και ο Ράιν (Στέισι Κλάουσεν), πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο - ο ένας τον άλλον. Το καστ συμπληρώνει η Μία Βασικόβσκα (Only Lovers Left Alive) που υποδύεται τη συναισθηματικά ανώριμη μητέρα του Νέιμ.

Η ταινία είχε την πρεμιέρα της στο Midnight section του 2026 Sundance Film Festival και ξεχώρισε ως ‘Critic’s Pick for 2026’ στο Variety.

{https://youtu.be/ni9NiT0yV5o?si=NMT8bMduFg5UgBH6}

Θανάσιμα Πλούσιος (How to Make a Killing)

Αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρέντφελοου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του, όσοι συγγενείς κι αν σταθούν εμπόδιο στο δρόμο του.

{https://youtu.be/xb9eLkEHtgY?si=pVMDgx22nL40iHSU}

Θα σ' αγαπώ τον Νοέμβρη

Ένα ψυχρό βράδυ του Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη, τρία ζευγάρια, έρχονται αντιμέτωπα με την αγάπη, την απώλεια και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα.

{https://youtu.be/2_QcY6evDiU?si=ffjiD2YLjHc4tr5-}

Το Άρωμα των Αναμνήσεων (The Scent of Memories)

Ένας άνδρας, εγκλωβισμένος ανάμεσα στον φόβο και την αδυναμία του να αναλάβει ευθύνη, έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν και το παρόν του.



Καθώς συνειδητοποιεί τη φθαρτότητα του χρόνου, καλείται να ολοκληρώσει όσα άφησε ανολοκλήρωτα και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κρύβεται ή αν θα σταθεί απέναντι στη ζωή.

{https://youtu.be/UX__7FpCpuU?si=70INA55OCtrSkfW0}