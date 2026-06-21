Το γκρι αυτοκίνητο της οδηγού είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε σκοπίμως το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη.

Το γκρι αυτοκίνητό της κατεγράφη σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πατάει σκοπίμως τον σκύλο που βρέθηκε στον δρόμο του.

Είχε επικηρυχθεί με 3.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Με ανάρτηση στα social media η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ για τον εντοπισμό του ασυνείδητου ή της ασυνείδητης που πάτησε σκόπιμα το ζώο.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, το γέρικο σκυλάκι ζούσε για περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά και είχε γίνει σημείο αναφοράς για τους περιοίκους, οι οποίοι το φρόντιζαν καθημερινά.

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Στο ιδιαίτερα σκληρό οπτικό υλικό διακρίνεται το γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου στεκόταν το αδέσποτο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να ακινητοποιείται μπροστά του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κινείται εκ νέου και περνά πάνω από τον σκύλο, πριν απομακρυνθεί από το σημείο σαν να μη συνέβη τίποτα…

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