Οι σούπερ-γάτες της παιδικής καρδιάς μας, ετοιμάζονται για διπλό χτύπημα.

Είναι επίσημο: Μετά την επιστροφή του He-Man στη μεγάλη οθόνη στο Masters of the Universe, επιστρέφουν και οι αγαπημένοι -όσων μεγαλώσαμε στη δεκαετία του ΄80- «ThunderCats».

Όπως μαθαίνουμε από το DiscussingFilm, η Warner Bros. Animation προχωρά σε μια ταινία βασισμένη στους ThunderCats, τη σειρά κινουμένων σχεδίων δράσης και περιπέτειας από τη δεκαετία του 1980. Η ταινία ανακοινώθηκε στο Annecy International Animation Film Festival, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην πόλη Annecy, στη Γαλλία.

Οι φήμες για μια ταινία ThunderCats που βρίσκεται σε ανάπτυξη, υπήρχαν εδώ και καιρό. Το 2024, ο σκηνοθέτης του Godzilla x Kong: The New Empire, Άνταμ Γουίνγκαρντ, είχε πει ότι μια ταινία ThunderCats «θα μπορούσε να είναι» το επόμενο πρότζεκτ του και ότι «εργαζόταν ενεργά σε ένα προσχέδιο» σεναρίου με τον σεναριογράφο Σάιμον Μπάρετ. «Είναι απίστευτα φοβερό». Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι' αυτό», έλεγε.

Το επόμενο έργο του Γουίνγκαρντ κατέληξε να είναι το Onslaught, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας από την A24. Επιπλέον, εργαζόταν σε μια live action/CGI ταινία ThunderCats, ωστόσο αυτή που μόλις ανακοινώθηκε προέρχεται από την Warner Bros. Animation, οπότε είναι πολύ πιθανό να μιλάμε για δύο διαφορετικά πρότζεκτ (και άρα για διπλή επιστροφή), καθώς η Warner Bros. αποκάλυψε ότι στα σκαριά βρίσκεται μια νέα ταινία κινουμένων σχεδίων, πιο κοντά στο ύφος της αγαπημένης σειράς.



Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκηνοθέτη του πρότζεκτ ή το πότε θα κυκλοφορήσει.

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ThunderCats: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Η κλασική σειρά κινουμένων σχεδίων που μεγάλωσε τα παιδιά των 80s και είχε πρωταγωνιστές τον Λάιονο, τη Τσιτάρα, τον Πάνθρο και τον αιώνιο εχθρό τους Μάμ-Ρα, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1985 και αποτελείται από τέσσερις κύκλους επεισοδίων και μία τηλεταινία η οποία προβλήθηκε το 1986, με τον συνολικό αριθμό επεισοδίων να ανέρχεται στα 130.

Οι ThunderCats είναι μία ομάδα ανθρωποειδών με αιλουροειδή χαρακτηριστικά από τον πλανήτη της Θαντέρα. Μετά την έκρηξη της Θαντέρα, οι ThunderCats φεύγουν στο διάστημα αναζητώντας νέο πλανήτη για να εγκατασταθούν, αλλά ο στόλος τους δέχεται επίθεση από τους εχθρούς τους, τα Μεταλλάγματα από τον πλανήτη Πλάνταρ, με αποτέλεσμα να καταστραφούν όλα τα σκάφη τους εκτός από τη ναυαρχίδα. Σε αυτή βρίσκεται το ξίφος των οιωνών το οποίο έχει το μάτι της Θαντέρα που αποτελεί την πηγή δύναμης των Θάντερκατς. Ο Τζάγκα που είναι ο μεγαλύτερος όλων, αναλαμβάνει να οδηγήσει το σκάφος στην Τρίτη Γη, ενώ οι υπόλοιποι ThunderCats, η Τσιτάρα, ο Τάιγκρα, ο Πάνθρο, ο Γουάιλικατ, η Γουάιλικιτ, ο Σναρφ και ο έφηβος άρχοντας των Θάντερκατς, ο Λάιονο, μπαίνουν σε χρονοκάψουλες για να αποφύγουν τη φθορά του χρόνου, ενώ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Τζάγκα πεθαίνει από γήρανση.

Οι ThunderCats τελικά φτάνουν στην Τρίτη Γη, ωστόσο ο χρόνος δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον Λάιονο, ο οποίος παραμένει έφηβος αλλά σε σώμα ενήλικου. Ταυτόχρονα φτάνουν στην Τρίτη Γη και τα Μεταλλάγματα. Η έλευση των δύο αυτών φυλών στον πλανήτη δεν περνάει απαρατήρητη από τους υπόλοιπους κατοίκους και ιδιαίτερα από τον δαιμονικό Μαμ-Ρα, μια μούμια-μάγος, ο οποίος με τη βοήθεια των Μεταλλαγμάτων και άλλων μοχθηρών δυνάμεων θα προσπαθήσει να καταστρέψει τους ThunderCats, ώστε να σταματήσει την κυριαρχία τους στην Τρίτη Γη.