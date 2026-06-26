Τα ματς του Μουντιάλ 2026 σήμερα και αύριο, οι ώρες και τα κανάλια.

Με τις αναμετρήσεις για τον 7ο, τον 8ο, τον 9 όμιλο και τον 12ο συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026, από απόψε έως και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Για την τρίτη αγωνιστική, η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία, σε ένα ματς που θα αναμετρηθούν δύο από τους σταρ της διοργάνωσης, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Αμφότερες οι ομάδες έχουν προκριθεί στους «32» και ο νικητής της αποψινής αναμέτρησης θα περάσει ως πρώτος του ομίλου.

Σημειώνεται πως στον πάγκο των «τρικολόρ» απόψε δεν θα είναι ο Ντιντιέ Ντεσάν. Ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός επέστρεψε στη χώρα του, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του και στο «τιμόνι» της ομάδας θα είναι ο βοηθός του, Γκι Στεφάν.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τα ματς που συγκεντρώνει τα βλέμματα σαφώς είναι και το Ισπανία- Ουρουγουάη. Η «φούρια ρόχα» θέλει τη νίκη, προκειμένου να σιγουρέψει την πρώτη θέση του ομίλου, κάτι που ενδέχεται να εξασφαλίσει και με ισοπαλία.

Η Ουρουγουάη από την άλλη θέλει τη νίκη, για να σιγουρευτεί ότι θα περάσει στους «32», διαφορετικά μπαίνει σε περιπέτειες που μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό της, κάτι που θα αποτελούσε ένα από τα σοκ του Μουντιάλ 2026.

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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

26/6 22:00 Σενεγάλη - Ιράκ ΕΡΤ1

26/6 22:00 Νορβηγία - Γαλλία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

27/6 03:00 Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία ΕΡΤ 1

27/6 03:00 Ουρουγουάη - Ισπανία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

27/6 06:00 Αίγυπτος - Ιράν ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

27/6 06:00 Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο ΕΡΤ1

28/6 00:00 Παναμάς - Αγγλία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

28/6 00:00 Κροατία - Γκάνα ΕΡΤ 1

Μουντιάλ 2026: Οι βαθμολογίες των ομίλων

7ος όμιλος

1. Αίγυπτος 4-2 4

2. Ιράν 2-2 2

3. Βέλγιο 1-1 2

4. Ν. Ζηλανδία 3-5 1

8ος όμιλος

1. Ισπανία 4-0 4

2. Ουρουγουάη 3-3 2

3. Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 2

4. Σαουδική Αραβία 1-5 1

9ος όμιλος

1. Γαλλία 6-1 6

2. Νορβηγία 7-3 6

3. Σενεγάλη 3-6 0

4. Ιράκ 1-7 0

12ος όμιλος

1. Αγγλία 4-2 4

2. Γκάνα 1-0 4

3. Κροατία 3-4 3

4. Παναμάς 0-2 0