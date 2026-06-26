Το παζλ των νοκ άουτ του Μουντιάλ συμπληρώνεται σταδιακά, με Ιαπωνία και Σουηδία να εξασφαλίζουν την πρόκριση μετά το μεταξύ τους 1-1, την Ολλανδία να κατακτά την κορυφή του ομίλου με άνετη νίκη επί της Τυνησίας και την Τουρκία να αποχαιρετά τη διοργάνωση με επιτυχία απέναντι στις ΗΠΑ.

Ολοκληρώνεται το παζλ των 32 καλύτερων ομάδων του Μουντιάλ 2026 με την Ιαπωνία και την Ολλανδία να περνούν στην επόμενη φάση ενώ η Τουρκία αποχαιρετά την διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι.

Σπουδαία πρόκριση για Ιαπωνία

Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισαν Ιαπωνία και Σουηδία, καθώς το μεταξύ τους 1-1 αποδείχθηκε αρκετό για να τις οδηγήσει αμφότερες στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «Σαμουράι» τερμάτισαν δεύτεροι στον όμιλο και πλέον ετοιμάζονται για μία σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στη Βραζιλία, ενώ οι Σουηδοί ακολούθησαν από την τρίτη θέση.

Σε ένα παιχνίδι με έντονη τακτική προσέγγιση και ελάχιστα ρίσκα, οι δύο ομάδες προτίμησαν να διαφυλάξουν το αποτέλεσμα παρά να κυνηγήσουν τη νίκη. Το τελικό σφύριγμα βρήκε και τις δύο πλευρές να πανηγυρίζουν, αφού ο στόχος της πρόκρισης επιτεύχθηκε.

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Εύκολα η Ολλανδία

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Τυνησία, επικρατώντας με 3-1 στο Κάνσας και εξασφαλίζοντας την κορυφή του 6ου ομίλου. Έτσι, οι «Οράνιε» έκλεισαν θέση στους «32», όπου θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο.

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Οι Ολλανδοί μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ του Σκιρί, ύστερα από γύρισμα του Ντάμφρις. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπρόμπεϊ έκανε το 2-0 μετά από κεφαλιά-πάσα του Φαν Ντάικ, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις για τη νίκη. Το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι την ανάπαυλα, παρά τις ευκαιρίες των Ολλανδών.

Η Τυνησία μείωσε στο 54' με κεφαλιά του Μαστούρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μεζμπρί, όμως η απάντηση ήταν άμεση. Στο 62' ο Φαν Χέκε, επίσης με κεφαλιά, διαμόρφωσε το τελικό 3-1, «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση για την ομάδα του.

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Με ψηλά το κεφάλι η Τουρκία

Στο παιχνίδι του 4ου ομίλου, η αποκλεισμένη Τουρκία ολοκλήρωσε με ψηλά το κεφάλι την παρουσία της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 3-2 των οικοδεσποτών Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά την ήττα, οι Αμερικανοί διατήρησαν τη θέση τους στην πρώτη τριάδα και πήραν το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Οι ΗΠΑ προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Όστιν Τράστι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της τουρκικής άμυνας μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπερχάλτερ και με δυνατό αριστερό σουτ έγραψε το 1-0.

Η απάντηση της ομάδας του Βιντσέντσο Μοντέλα ήταν άμεση. Στο 10' ο Γκιουλέρ ολοκλήρωσε εξαιρετική συνεργασία με τον Γιλμάζ και με ψύχραιμο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της Τουρκίας στη φετινή διοργάνωση.

Οι Τούρκοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 31' έφτασαν στην ανατροπή. Έπειτα από όμορφη ανάπτυξη των Γιλντίζ και Γκιουλέρ, ο Ελμανλί γύρισε την μπάλα στον Κοχτσού, ο οποίος από κοντά διαμόρφωσε το 2-1.

Οι Αμερικανοί μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισαν στο 49', όταν ο Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή για το 2-2. Η είσοδος του Πούλισικ ανέβασε την απόδοση των γηπεδούχων, με τον άσο της Μίλαν να σημαδεύει το δοκάρι στο 62'.

Παρά την πίεση των ΗΠΑ, η Τουρκία βρήκε την τελευταία λέξη. Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αϊχάν πέτυχε το γκολ της νίκης, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στην ομάδα του ένα αποτέλεσμα γοήτρου στην αυλαία της συμμετοχής της στο Μουντιάλ.

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