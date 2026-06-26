Αναζητείται λύση πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Με απευθείας επαφές Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν είναι πιθανό να επιτευχθεί ο στόχος της Τουρκίας να λάβει τα μαχητικά F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.

Να θυμίσουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κέρδισε τις εκλογές» με τη θερμότατη υποδοχή του στο Κογκρέσο από τους Δημοκρατικούς και τα ατελείωτα χειροκροτήματα που έλαβε, κυρίως όμως για τη διαβεβαίωση πως η Τουρκία δεν πρόκειται να λάβει τα μαχητικά F-35.

Τώρα η Αθήνα ελπίζει στο Κογκρέσο, είναι όμως φανερό πως αν ο Τραμπ το αποφασίσει πολύ δύσκολα δεν θα συμβεί.

Ένα από τα συμπεράσματα; Η πολιτική του "δεδομένου συμμάχου" που έχει επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον φέρνει τα αποτελέσματα που επιθυμεί το Μαξίμου...

Β.Σκ.