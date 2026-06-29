Κύμα ζέστης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, το οποίο σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς στα μέσα της εβδομάδας, έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα.

Σε τρεις φάσεις θα εξελιχθεί ο καιρός της εβδομάδας που διανύουμε, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την έντονη ζέστη θα πάμε σε επικίνδυνα καιρικά φαινομενα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο αργά το απόγευμα θα έχουμε κάποιες συννεφιές αστάθειας σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, πιθανόν και σε βουνά της Κρήτης, και δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιες μπόρες.

Οι άνεμοι θα φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως από αύριο θα εξασθενήσουν και αυτή η εξέλιξη θα δώσει την ευκαιρία στον υδράργυρο να τραβήξει την ανηφόρα για να δούμε θερμοκρασίες, κοντά περίπου και την Πέμπτη, κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα του ηπειρωτικού κορμού.

Σήμερα, η θερμοκρασία θα φθάσει κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες να καταγράφονται στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, ακόμη και τη νότια Κρήτη. Από αύριο θα αντιμετωπίσουμε πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Θα βρεθούμε μία ανάσα πριν τους 40 βαθμούς. Αυτή η εξέλιξη όμως δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Παρασκευή, θα έρθουν πιο δροσερές, αέριες μάζες, καθώς η αστάθεια θα πάρει το πάνω χέρι.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Προσοχή και σήμερα στα μελτέμια. Περιμένουμε εξασθένηση από το απόγευμα και στη συνέχεια. Ο υδράργυρος θα φθάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Τα μελτέμια θα ξαναενισχυθούν από το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια.

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Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Λίγα σύννεφα θα δούμε αργά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Ο υδράργυρος έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα του ηπειρωτικού κορμού, που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, θα φλερταρουν με υψηλές θερμοκρασίες.

Οι θερμοκρασίες που θα δούμε σε τοπικό επίπεδο θα φθάσουν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες θα είναι μεν υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.

37 βαθμούς θα γράψουν τα θερμόμετρα τις επόμενες ημέρες, στην περιοχή του Έβρου, στην Πέλλα, στην Πιερία, στην Ημαθία, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στη δυτική Στερεά, Άρτα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ακόμη και προς τη νότια Κρήτη.

Αυτή η εξέλιξη δεν θα κρατήσει για πολύ γιατί αυτή η δροσερή αέρια μάζα που θα εισβάλει στην γηραιά Ήπειρο, θα προσεγγίσει και τη χώρα μας και από την Πέμπτη -κυρίως Παρασκευή - περιμένουμε μία έξαρση της αστάθειας.

Είναι αρκετά πιθανό, Πέμπτη, αλλά κυρίως Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, να συναντήσουμε χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές θέτουν υποψηφιότητα, είναι η περιοχή της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, η Θεσσαλία - κυρίως η δυτική και βόρεια-, η κεντρική Στερεά αλλά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Είναι ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις όπου θα παραχθούν επικίνδυνα φαινόμενα και γι'αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από Πέμπτη μεσημέρι και στη συνέχεια.

Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια για να πέσει η θερμοκρασία και να αυξηθεί και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σε 3 φάσεις χωρίζεται η εβδομάδα που διανύουμε

Έρχεται μία εβδομάδα που θα μπορούσε να χωριστεί σε 3 φάσεις.

Η 1η φάση ξεκινάει από σήμερα, μέχρι και την Πέμπτη που θα έχουμε έναν αρκετά ζεστό καιρό.

Η 2η φάση ξεκινήσει μεσημέρι Πέμπτης, μέχρι περίπου μεσημέρι Σαββάτου και θα περιλαμβάνει έντονη αστάθεια, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες αρκετά επικίνδυνες.

Η 3η φάση θα εξελιχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου θα περιοριστεί η αστάθεια αλλά θα ενισχυθούν τα μελτέμια για να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Επομένως θα δούμε κοκτέιλ εποχών μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, πολλές εναλλαγές του καιρού.

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