Ο ύπνος το καλοκαίρι μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, ωστόσο υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιό σας.

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί του οι υψηλές θερμοκρασίες, με τις ζεστές νύχτες να γίνονται αφόρητες. Πολλοί προτείνουν ως λύση τον ανεμιστήρα, ωστόσο ο θόρυβός του μπορεί να δυσκολεύει τον ύπνο, ενώ η συνεχής λειτουργία του αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, «φουσκώνοντας» τον λογαριασμό ρεύματος. Επιπλέον, αρκετοί αποφεύγουν να χρησιμοποιούν ανεμιστήρα στο υπνοδωμάτιο, καθώς μπορεί να ανακυκλώνει σκόνη και γύρη, κάνοντας την ατμόσφαιρα πιο αποπνικτική, ιδιαίτερα για όσους υποφέρουν από αλλεργίες.

Ο John Lawless από τη BestHeating προτείνει ένα απλό και αποτελεσματικό κόλπο για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό τις νυχτερινές ώρες. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια πετσέτα.

Όπως εξηγεί, «Ανοίξτε ένα παράθυρο και κρεμάστε μπροστά του μια νωπή πετσέτα ή ένα σεντόνι που έχετε βρέξει με κρύο νερό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία του δωματίου. Ο ζεστός αέρας θα περάσει μέσα από το βρεγμένο ύφασμα και θα ψυχθεί πριν εισέλθει στο δωμάτιο».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ήλιος θερμαίνει τον αέρα κοντά στα παράθυρα, ο οποίος παγιδεύεται μέσα στο δωμάτιο. Όταν κλείνετε τις κουρτίνες το βράδυ, αυτή η θερμότητα παραμένει εγκλωβισμένη στον χώρο.

Μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, όμως η μέθοδος με τη βρεγμένη πετσέτα βασίζεται σε μια απλή φυσική αρχή: για να εξατμιστεί το νερό απαιτείται ενέργεια, την οποία αντλεί από τη θερμότητα του περιβάλλοντος.

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Έτσι, η υγρασία της νωπής πετσέτας απορροφά μέρος της θερμότητας πριν ο αέρας εισέλθει στο δωμάτιο, συμβάλλοντας στη σημαντική μείωση της θερμοκρασίας και σε έναν πιο άνετο ύπνο.

Πώς να διατηρήσετε το υπνοδωμάτιό σας δροσερό τη νύχτα

1. Γεμίστε έναν νιπτήρα ή μια λεκάνη με κρύο νερό και βρέξτε ελαφρά μια πετσέτα. Πρέπει να είναι νωπή, όχι να στάζει.

2. Αποφύγετε να την μουσκέψετε υπερβολικά, γιατί ο αέρας δεν θα μπορεί να περάσει εύκολα μέσα από το ύφασμα και το αποτέλεσμα στο δωμάτιο μπορεί να είναι το αντίθετο.

3. Κρεμάστε την πετσέτα μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο. Η κυκλοφορία του αέρα, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

4. Αν δεν υπάρχει παράθυρο μπορείτε να κρεμάσετε την πετσέτα και σε μια ανοιχτή πόρτα, ώστε να περνά ο αέρας μέσα από αυτήν.

5. Όταν η πετσέτα στεγνώσει, απλώς βρέξτε την ξανά. Έτσι, το υπνοδωμάτιο θα παραμείνει αισθητά πιο δροσερό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη κι αν έξω επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες από walesonline.co.uk